«Это производство карет в веке, когда мы ездим на автомобилях» 3 2.10.2021, 19:14

3,236

В Казахстане разгорается скандал на фоне строительства АЭС.

В Казахстане вновь начались споры вокруг строительства атомной электростанции: спустя два года власти вновь дают понять, что АЭС стране необходима. Некоторым эта идея не по душе: они боятся повторения чернобыльской трагедии и требуют обратить внимание на другие, более безопасные источники энергии, передает «Настоящее время».

В начале сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужна атомная станция: мол, уже в 2030 году в стране возникнет дефицит электроэнергии, и проблему надо решать уже сейчас. Вероятнее всего, за возведение АЭС возьмется Россия.

Директор алматинского центра безопасности ядерных технологий Ирина Тажибаева считает, что российская регуляторная база – самая подходящая. "Если мы возьмем китайскую регуляторную базу, она немного другая, там другие требования. И пока мы переведем с китайского языка на русский и забудем там где-то написать, что надо включать красную кнопку, а не зеленую... Это проблема большая. У нас языковой проблемы не будет, если мы российскую возьмем", – говорит Ирина Тажибаева.

Специалист в области энергетики Асет Наурызбаев считает иначе. По его мнению, Казахстан может легко обойтись без АЭС, а большого дефицита электроэнергии в стране не предвидится. Наурызбаев считает, что намного дешевле и легче отдать предпочтение возобновляемым источникам энергии, абсолютно безопасным.

"История тут такая. Россия как одна из стран, владеющих ядерной технологией, видит, что эра ядерных технологий заканчивается, потому что человечество придумало более безопасные и дешевые способы получения энергии. И она цепляется за все возможные места, где можно разместить свои атомные станции. Это очень дорогая технология, и им жалко ее закрывать, – поясняет свое мнение Асет Наурызбаев. – Для нас нет никакого смысла создавать АЭС. Это все равно что развивать производство карет в веке, когда мы все ездим на автомобилях".

Строительство АЭС беспокоит прежде всего рядовых граждан. Некоторые вспоминают Чернобыль, "Фукусиму" и принимают инициативу в штыки. Кто-то относится к АЭС положительно, но при этом упоминает, что к безопасности остаются большие вопросы.

Согласно предварительным планам властей Казахстана, АЭС должны построить на берегу озера Балхаш – это почти в 400 километрах от Алматы. Об этом говорили еще в 2019 году, когда президент России Путин предложил Казахстану проект атомной электростанции. Тогда территорию, отведенную под атомную электростанцию, оградили. Однако пока окончательное решение власти страны еще не приняли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».