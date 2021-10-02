Лукашистская система изжила себя 1 2.10.2021, 19:25

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На нашей стороне правда и время.

Исключительная важная роль в сохранении власти Лукашенко — это выученная беспомощность. Любая революция развивается волнообразно: революция - реакция, революция-реакция, — пишет телеграм-канал «Гані быкоў».

У неё есть спады и подъемы. На какое-то время силы старого режима берут верх, может даже показаться, что мы проиграли. Потом общество идёт в наступление и эти качели продолжаются пока…

Пока одна из сторон не возьмет верх? Нет. Пока не разрешится противоречие, вызвавшее конфликт. А противоречие одно: построенная политико-экономическая система не отвечает интересам абсолютного большинства белорусов.

Разрешить это можно только двумя способами: либо сменить систему, либо заменить белорусов. Что более вероятно, думаю, вы понимаете сами.

Мы должны понимать: спад протестов не означает их конец. И даже окончание протестов на какое-то время не будет означать, что система сохранится.

Почему? Потому что она изжила себя. Всё. Её не может сохранить ни Лукашенко ни мы, при всём желании.

Откуда же тогда вновь пессимистические настроения? Есть одно психологическое свойство, которое всегда играло исключительно важную роль в сохранении власти Лукашенко - это выученная беспомощность.

Пока не потерял нюх, Лукашенко был грамотным психологом и чувствовал массы. Понимал, как среда программирует поведение. И делал очень правильные ходы для того, чтобы недовольная часть общества не могла поверить в себя.

На это работала демонстрация монолитности госмашины, отсутствие успешных протестов в анамнезе, атомизация общества, и, конечно, регулярное: «Майдана не будет!», повторяемое как мантра. Это было умелое приучение людей к тому, что своими сознательными усилиями они не способны изменить ничего в стране.

Усилия гражданского общества, штабов, ошибки самого Лукашенко, и в 2020 произошел перелом. Люди поверили в себя. Поняли что их — тех, кто за перемены— большинство. Это тектонический сдвиг, предопределивший всё, что было после.

Теперь все усилия государства направлены на то, чтобы ввергнуть общество в прежнее состояние выученной беспомощности. И вот уже нет-нет можно услышать старые «протесты ни к чему не приведут», «всё будет как раньше» и так далее.

Так режим пытается загнать общество обратно в стойло. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Этот плацдарм — осознание нашего единства и численного перевеса — важней, чем улицы и площади.

Помните, каждый раз, когда кто-то рядом с вами распространяет пессимистические настроения, устами этого человека говорит диктатура.

Нельзя посадить или выгнать из страны нас всех, но можно заставить нас поверить, что мы слабы и немощны. Поддерживать этот дискурс нытьем — значит помогать власти.

Поэтому оставим пессимизм до лучших времён. На нашей стороне правда, на нашей стороне время. От нас требуется лишь смелость и терпение. Просто берём и делаем своё дело. Каждый день.

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