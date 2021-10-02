Названы пять суперпродуктов для полного обновления организма 2.10.2021, 19:27

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Некоторые из них даже могут быть прямо сейчас у вас на кухне.

В числе суперпродуктов, которые обновят ваш организм с ног до головы, могут оказаться самые неожиданные варианты, и, хотите — верьте, хотите — нет, вам не нужно выкладывать кучу денег, чтобы получить их, пишет Milliyet (Турция) (перевод — inosmi.ru).

Вы очень удивитесь, даже услышав их названия. Хотите узнать, какие продукты при всей своей простоте обладают такими удивительными свойствами? Некоторые из них даже могут быть прямо сейчас у вас на кухне или в саду! Итак, готовы — начнем…

1. Кресс-салат

Среди фруктов и овощей, считающихся источником энергии, пьедестал принадлежит кресс-салату!

В ходе исследований было изучено 47 овощей и фруктов, и с точки зрения питательных веществ продуктом с самой высокой биодоступностью оказался кресс-салат.

Кресс-салат весьма богат витаминами A, C и E, а также фолиевой кислотой, кальцием и железом.

Эксперты утверждают, что кресс-салат по своим полезным свойствам может даже заткнуть за пояс белокочанную капусту.

Между тем кресс-салат, который очень распространен во Фракии, отличается от известного нам вида. Многие говорят, что это растение, выращенное в воде, намного вкуснее, чем выращенное в почве. Только ради этого стоит попробовать!

2. Петрушка

Одним из самых неожиданных продуктов, выявленных в результате исследований, изучавших питательную ценность тех или иных продуктов, является петрушка.

Все, кто видит, как высоко в общем рейтинге располагается петрушка, которая богата витаминами А, С и К, является хорошим источником фолиевой кислоты, калия, железа, магния и кальция, действительно изумляются. Не говоря уже о том, что данный продукт снимает отеки и помогает сжигать жир…

Если вы один из тех, кто использует петрушку только в качестве украшения, незамедлительно сделайте ее центральным элементом вашего рациона.

3. Листья свеклы

Листья свеклы всегда несправедливо игнорируются в мире зеленых листовых овощей.

Однако этот продукт совершенно точно можно и даже нужно использовать в салатах в качестве зелени!

Листья свеклы изобилуют витамином А, содержат больше железа, чем шпинат, и на самом деле более питательны, чем сама свекла!

4. Морские водоросли

Морские водоросли очень богаты минералами, витаминами, антиоксидантами и даже могут быть прекрасной вегетарианской альтернативой костному бульону!

Это один из редких продуктов с высоким содержанием йода, который положительно влияет на функцию щитовидной железы!

Существует так много видов морских водорослей, что вам может быть трудно сделать выбор.

Если вы не знаете, с чего начать, специалисты рекомендуют вакаме или хлопья дульсе.

Однако не забывайте, что водоросли могут легко поглощать тяжелые металлы и химические вещества, и непременно проверяйте, в какой воде они выросли.

5. Чеснок

Чеснок отлично сочетается со многими блюдами и очень вкусен.

Это в то же время чудодейственный продукт для борьбы с болезнями и инфекциями в силу своих антимикробных, противовирусных и противогрибковых свойств.

Чеснок — популярная добавка, которую также используют для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации артериального давления и снижения повышенного холестерина.

И маленький совет напоследок: обязательно раздавите чеснок перед приготовлением или употреблением, для того чтобы активировать вещество «аллицин» в его составе и воспользоваться всей его пользой.

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