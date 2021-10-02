В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления 2.10.2021, 19:44

Дню голосования предшествовал скандал с возвращением в Грузию бывшего президента Саакашвили.

В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Граждане голосовали за 64 мэра, а также 2068 членов 64 сакребуло – городских и муниципальных собраний (как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе), передаст «Настоящее время».

В случае мэров победит кандидат, набравший более 50% голосов. В то же время в результате избирательной реформы для избрания мажоритарных членов сакребуло установлен порог в 40%. Во всех муниципалитетах, кроме Тбилиси, установлен порог пропорционального представительства в 3%. В столичном сакребуло мандаты будут пропорционально распределены только среди тех избирательных субъектов, которые преодолели отметку в 2,5% голосов.

Органы местного самоуправления в самоуправляющихся городах Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Поти и Батуми будут более пропорциональными – соотношение членов сакребуло четыре к одному. В других муниципалитетах соотношение будет два к одному.

На выборах 2 октября мэры и городские советы будут избраны на четырехлетний срок. По данным ЦИК Грузии, в едином списке избирателей зарегистрировано 3 513 884 человека.

Оппозиция называет выборы "референдумом", считая, что на них население фактически объявит вотум недоверия правительству. В апреле 2021 года при посредничестве президента Европейского совета<,B>Шарля Мишеля "Грузинская мечта" и большая часть оппозиции подписали соглашение о выходе из политического кризиса. Документ предусматривал реформы, а также содержал пункт о том, что если на муниципальных выборах правящей партии не удастся набрать больше 43% голосов, то в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже "Грузинская мечта" из соглашения вышла.

Возвращение Саакашвили

Дню голосования предшествовал скандал с возвращением в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили. Утром 1 октября Саакашвили сообщил, что вернулся в страну. Он призывал граждан прийти 2 октября на выборы, а затем, на следующий день, собраться в центре Тбилиси. Он уверял, что примет участие в акции.

МВД Грузии и правящая партия "Грузинская мечта" днем 1 октября заявили, что Саакашвили не пересекал государственную границу. В основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" сообщили, что не знают подробностей возвращения Саакашвили.

Однако вечером 1 октября стало известно, что Михаил Саакашвили задержан в Грузии. Саакашвили перевели в тюрьму для бывших чиновников в городе Рустави. Омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили четыре уголовных дела. Он находится в розыске, и ему вынесен ряд приговоров: по обвинениям в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

В 2018 году политик по части этих дел был заочно приговорен к трем годам тюрьмы. Позднее в 2018 году Генпрокуратура Грузии также обвинила Саакашвили в причастности к убийству Патаркацишвили.

В 2015 году бывший президент Грузии получил украинское гражданство по указу предыдущего президента Петра Порошенко, который назначил его главой Одесской областной администрации. Однако спустя два года отношения Порошенко и Саакашвили разладились, и украинский президент приостановил действие указа о предоставлении политику гражданства. Тогда же Саакашвили запретили въезд на украинскую территорию до 2021 года. Украинское гражданство политику вернул лишь Владимир Зеленский, после того как выиграл выборы президента.

Седьмого мая этого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Однако на этом посту Саакашвили проработал менее полугода.

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