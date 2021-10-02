Минчанин попал на распределение в Чечерск и рассказал о жизни в местном общежитии 2.10.2021, 19:50

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Недавнего студента удивило отсутствие холодильника.

В апреле минчанина Максима Нестеркова распределили в Чечерск — небольшой городок на востоке Гомельской области с населением 8,8 тысяч человек. Сейчас бывший студент журфака БГУ работает корреспондентом в районной газете. Своему новому сотруднику работодатель предоставил жилье — комнату в общежитии Чечерского государственного профессионального лицея. Realt.by узнал у Максима, что из себя представляет местная общага, в каких условиях он живет и сложно ли было привыкать к соседству с посторонними людьми.

«На первых этажах живут птушники, а не верхних — молодые специалисты и семейные»

О том, что ему предоставят жилье, Максим знал заранее. Однако перед тем, как отправиться в Чечерск, парень занялся поисками квартиры, так как хотелось жить в комфортных условиях.

— Нашел два объявления о сдаче жилья. Правда, пока приехал в Чечерск, одну квартиру уже сдали. Зато вторая была свободна — «двушка» в центре города. По условиям, ремонту и цене (70 $ за месяц) меня все устраивало, но хозяйка хотела сдать на долгий срок, а ей этого гарантировать не мог: максимум три месяца, так как есть большие шансы, что в ноябре меня заберут в армию. В итоге мы не договорились.

Изучал Максим варианты и с квартирами на сутки. Объявлений с таким предложением в Чечерске оказалось много. Однако, и от этой идеи пришлось отказаться.

— Средний ценник квартиры на сутки — около 35 рублей. За месяц получается больше 1000 рублей (420 $), то есть, как неплохая «двушка» в Минске где-то за пределами второго кольца или хорошая «однушка». Да и моей зарплаты не хватило бы потянуть такие расходы, — объясняет парень.

В итоге Максим пошел в редакцию, надеясь, что про жилье в заявке они не пошутили и ему предоставят, как и обещали, комнату в общежитии.

— С жильем не обманули. Как только зашел к главному редактору, она сразу предложила завезти меня в общежитие, чтобы я мог заселяться. По приезду меня передали коменданту. Она сказала, где моя комната и попросила подойти чуть позже за кроватью, тумбочкой и подушкой. Постельное и одеяло взял свое.

Общежитие не произвело на минчанина какого-то сильного впечатления — пятиэтажное кирпичное здание 70−80-ых годов постройки с деревянными полами и относительно новыми пластиковыми окнами.

— На первых этажах живут учащиеся лицея, то есть, если говорить по-простому, птушники. На верхних — молодые специалисты, семейные пары и те, кто работает в каких-то бюджетных организациях и не имеет своего жилья, — объясняет Максим. — Меня поселили в блоке на пятом этаже. В одной комнате живет офицер МЧС, во второй — студент-практикант из БГАТУ и теперь я. Правда, первые две недели своего соседа не видел, так как он болел у себя дома.

Комната у Максима небольшая — буквально 20 «квадратов». На этом пространстве разместились две кровати, стол, стул, кресло, тумбочка, небольшой шкаф и ниша. Еще есть чайник и микроволновка, которые привез студент-практикант. К слову, учащимся лицея иметь бытовые приборы в комнате запрещено, а вот молодым специалистам и семейным — можно.

— Ремонт очень средненький. Обои, кажется, не сильно старые, может, лет 10−15 им. Пол — деревянные доски. Наверное, с момента постройки с ними ничего и не делали, может красили только. Линолеума и ламинат здесь нигде нет. Окна — пластиковые пакеты, вроде, относительно новые, но уже сломались ручки. Двери деревянные, мода на такие была в 90-ых. Думаю, где-то в те времена их и устанавливали. Тараканов и клопов пока не видел, — описывает обстановку парень.

Также в блоке есть небольшая кладовка и раздельный санузел. Туалет, отмечает Максим, нормальный, насколько это может быть в общежитии.

— По крайней мере унитаз не выглядит устрашающе и на него не страшно садиться. Есть маленькая ванная, где можно принять душ. Правда, нужно подождать около 3 минут, пока стечет вода и станет теплой.

«Сосед любит врубить на всю катушку шансон»

Что касается кухни, то она общая на весь этаж. При этом само помещение небольшое.

— Там есть две раковины и одна электрическая плита с 4 конфорками. Честно говоря, я там особо не готовлю, один раз только свеклу варил, но проблем не было. Стоять и ждать, пока освободиться конфорка, не пришлось. Правда, есть приходиться в комнате, благо стол есть. Что касается холодильника, то его нет. Зато в кухне висит бумажка с инструкцией, как им пользоваться. Меня это позабавило, — рассказывает Максим.

Постираться в общежитии тоже негде. Ни прачечной, ни какой-то отдельной стиральной машинки в общем доступе Максим не нашел.

— Я работаю на полставки, поэтому в Чечерске мне нужно быть только со вторника по четверг, так что одежду и все остальное вожу стирать в Минск. А вот отсутствие холодильника даже в моем случае вызывает бытовые сложности. Например, в магазине никогда не беру молоко объемом больше полулитра, так как в противном случае оно в течение суток скиснет. С едой тоже самое: особо ничего не приготовишь, потому что негде хранить. Наверное, люди, которые живут тут постоянно, покупают сами холодильники и ставят у себя в комнате. Не знаю, как они это делают в ограниченном пространстве.

Еще одно непривычное новшество в жизни минчанина — внутренние правила общежития. Например, после 23:00 оно закрывается.

— Однако на практике все не так строго. Я как-то спрашивал у вахтера, пустят ли меня, если приду после 23:00. Сказали, что без проблем, но попросили не частить с поздними приходами, ведь общежитие, хоть и находится на территории лицея, считается семейным, а не студенческим, - говорит парень.

Тем не менее студенты периодически напоминают о своем существовании.

— Контигент среди них своеобразный. Хватает любителей на территории пива попить и поорать ночью. Кто-то попадался на закладках. Можно еще вспомнить недавнюю историю, как несколько пацанов нашли в Корме травмат и выбили в машине стекло. В общем, дичи хватает, — отмечает минчанин.

Еще Максиму на первых порах было не привычно делить пространство с другим человеком.

— В Минске у меня своя комната, где мне никто не мешает, а тут приходиться жить с другим человеком — это новый опыт. Но к нему быстро адаптируешься. Только вот мой сосед любит врубить на всю катушку шансон. Это немного раздражает. Однажды он и вовсе заснул под музыку. Я из-за этого не мог уснуть. Пытался выключить, но ничего не получилось. В итоге сделал потише и надел наушники, чтобы заглушить звук. На утро поговорил с ним и больше такого не повторялось.

Тем не менее, признается парень, если его не заберут в армию и придется отрабатывать в Чечереске 2 года, он продолжит жить в общежитии.

— Во-первых, за него не так много платить: всего 40 рублей в месяц. Зарплаты в газете небольшие, а полставки и вовсе мизерные, так что квартиру не потяну. Во-вторых, в целом, здесь относительно неплохие условия, в которых три дня можно пережить. Так что ничего страшного не вижу.

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