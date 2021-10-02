В России зафиксирован максимум выявленных случаев COVID-19 с июля 2.10.2021, 20:02

Общее число выявленных случаев в стране превысило 7 560 000.

В России зафиксирован максимум выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа с июля. По состоянию на утро 2 октября за сутки стало известно о 25 219 больных, свидетельствует официальная статистика оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев превысило 7 560 000, передает svoboda.org.

График заболеваемости чётко фиксирует четвёртую волну пандемии COVID-19. За неделю с 27 сентября четыре раза был обновлён максимум зарегистрированных смертей от коронавируса. Только по данным оперативного штаба смертность от заболевания превысила 209 тысяч человек.

По данным Росстата, смертность должна быть примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что даёт оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.

Общее число привитых хотя бы одним компонентом граждан в России оценивается в 48,39 млн человек, это чуть больше 33 процентов населения страны с учётом аннексированного Крыма. Полностью привиты 29 процентов населения, передаёт "Коммерсантъ".

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