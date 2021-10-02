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«Поддержка греет душу белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома»

  • 2.10.2021, 20:14
«Поддержка греет душу белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома»

Белорусы Стокгольма и Вильнюса вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния.

Белорусы Стокгольма в Швеции и Вильнюса в Литве сегодня вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния, пишет телеграм-канал «БОР».

Команда Белорусского объединения рабочих благодарит каждого, кто продолжает работать на общее дело. Такая теплая поддержка греет душу не только нам, но и белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома. Пока мы едины, мы непобедимы.

Стачке быть.

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