«Поддержка греет душу белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома»
- 2.10.2021, 20:14
Белорусы Стокгольма и Вильнюса вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния.
Белорусы Стокгольма в Швеции и Вильнюса в Литве сегодня вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния, пишет телеграм-канал «БОР».
Команда Белорусского объединения рабочих благодарит каждого, кто продолжает работать на общее дело. Такая теплая поддержка греет душу не только нам, но и белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома. Пока мы едины, мы непобедимы.
Стачке быть.