«Поддержка греет душу белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома» 2.10.2021, 20:14

Белорусы Стокгольма и Вильнюса вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния.

Белорусы Стокгольма в Швеции и Вильнюса в Литве сегодня вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния, пишет телеграм-канал «БОР».

Команда Белорусского объединения рабочих благодарит каждого, кто продолжает работать на общее дело. Такая теплая поддержка греет душу не только нам, но и белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома. Пока мы едины, мы непобедимы.

Стачке быть.

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