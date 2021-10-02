Экзитпол: Hа местных выборах в Грузии правящая партия набирает 47%, партия Саакашвили — 27% 2.10.2021, 20:37

Согласно данным ЦИК Грузии, явка на выборах составила 41,35%.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» набирает 47,6% голосов на местных выборах в органы самоуправления. Оппозиционная партия «Единое национальное движение», созданная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, получает 27,1%. Это следует из результатов опроса на выходе с избирательных участков, проведенного по заказу телекомпании «Имеди», сообщает «Дождь».

Согласно экзитполу, проведенному телекомпанией «Мтавари Архи», за «Грузинскую мечту» проголосовали 38,6% избирателей, за «Единое национальное движение» — 33%. Партия «За Грузию» набирает 7,6%, «Гирчи — Больше свободы» — 4.8%, «Лело» — 4%, «Для народа» — 2%.

На выборах мэра Тбилиси лидирует кандидат от «Грузинской мечты», действующая глава города Каха Каладзе, показывают данные телеканала «Формула» и «Имеди». По данным экзитпола «Формулы», Каладзе набирает 43% голосов, а лидер «Единого национального движения» Ника Мелия — 39%. Согласно данным «Имеди», Каладзе лидирует с 51,3% голосов, а Мелия получает 34,6%.

При этом телеканал «Мтавари архи» сообщает, что Мелия лидирует на выборах мэра Тбилиси с 40,8% голосов, а Каладзе набирает 40,2%.

2 октября в Грузии состоялись выборы в местные органы власти, они завершили в 20:00 по тбилисскому времени (19:00 по Минску). В частности, избиратели голосовали за мэров 64 городов, включая Тбилиси.

Согласно данным ЦИК Грузии, явка на выборах к 17:00 составила 41,35%.

Накануне выборов Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. Он записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников из партии «Единое национальное движение» устроить 2 октября шествие в Тбилиси. Саакашвили предполагал, что присоединится к одной из колонн, чтобы его не смогли задержать.

Однако вечером того же дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили. Его поместили в тюрьму в городе Рустави. 2 октября Сааакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором призвал сторонников проголосовать на местных выборах.

В Грузии Саакашвили заочно приговорен к двум срокам тюрьмы.

В апреле власти Грузии и оппозиция при посредничестве Евросоюза заключили соглашение, чтобы преодолеть политический кризис в стране. Согласно договоренности, правящая партия пообещала провести досрочные парламентские выборы, если «Грузинская мечта» наберет менее 43% голосов на местных выборах.

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