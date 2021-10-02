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Российские СМИ опозорились на попытке потроллить тренера молдавского «Шерифа»

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  • 2.10.2021, 20:54
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Российские СМИ опозорились на попытке потроллить тренера молдавского «Шерифа»

Известный украинский специалист не растерялся и удачно парировал.

Главный тренер молдавского «Шерифа» украинец Юрий Вернидуб стал объектом троллинга со стороны российского издания «Спорт-Экспресс». Журналисты попытались «подколоть» его по поводу фамилии, поинтересовавшись у наставника, когда он вернет дуб, пишет sprotyv.info.

В ответ известный украинский специалист не растерялся и удачно парировал, порекомендовав работникам прессы почитать детскую сказку «Катигорошек».

«Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией. У меня казацкий род», – заявил Юрий Николаевич.

Журналист не успокоился и вновь уточнил насчет возврата дуба, после чего Вернидуб заявил, что не собирается этого делать и «он будет стоять вечно».

«Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим», — сказал наш соотечественник.

Публикуя текстовый вариант интервью, авторы сперва назвали известную украинскую сказку, как «Кот и горошек».

Отметим, что этимология фамилии Вернидуб означает, что ее носитель может «вывернуть» дуб, то есть вырвать его с корнем, но никак не «вернуть».

55-летний Вернидуб возглавил «Шериф» в 2020 году. Во всех турнирах провел 37 матчей, где добыл 30 побед и потерпел 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 120:19.

Самой сенсационной победой в карьере уроженца Житомира стал недавний успех в Лиге чемпионов. Во 2-м туре «Шериф» в Мадриде обыграл «Реал».

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