Представители ЦИК Беларуси не присутствовали в качестве наблюдателей на выборах в Грузии 3 2.10.2021, 21:11

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Это произошло благодаря огласке в СМИ и протестам белорусов Грузии.

Представители ЦИК Беларуси не присутствовали в качестве наблюдателей на местных выборах в Грузии, пишет телеграм-канал «Баста!».

- Спасибо всем белорусам Грузии за то, что поднимали этот вопрос, местным правозащитным организациям – за поддержку и солидарность в развитии повестки, а свободной прессе – за освещение данной темы, — передают беларусы Грузии.

Напомним, ранее появилась информация, что наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет Лидия Ермошина. Однако после резонанса в СМИ ЦИК Беларуси заявил, что она не поедет.

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