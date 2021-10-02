«Вроде бы школы бесплатные, но текущие ремонты идут за счет родителей» 2 2.10.2021, 21:31

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Насколько это законно?

Ко Дню учителя читатель «Флагштока» из Гомеля поделился своими мыслями о сборах в школах.

«На параллели 150 человек, с родителей собирают по 30 рублей с человека, у кого многодетная семья, — по 15 рублей. Когда мы пришли в первый класс, то поставили стеклопакеты в классе, но четыре года начальной школы пожертвований не делали. Дело даже не в деньгах — если они идут по назначению.

Но вроде бы школы бесплатные и директор отчитывалась, что и как было сделано за счёт пожертвований родителей. Однако выходит, все текущие ремонты в школе идут за счёт родителей, плюс по окончании начальной, средней школы ещё там какие-то плюшки в виде подарков типа туй и ещё всякой всячины. Интересно сколько денег собирают в других школах и собирают ли вообще? Насколько это законно?»

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