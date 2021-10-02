Сколько белорусам придется заплатить налога за двухкомнатную квартиру? 3 2.10.2021, 22:13

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Лукашисты решили в очередной раз залезть в карман к белорусам.

Для владельцев квартир собираются убрать налоговую льготу. Согласно проекту закона, всем владельцам квартир, придется раз в год платить налог, пишет intex-press.by.

Министерство финансов прокомментировало отмену льготы по налогу на недвижимость на первое жилье белорусов. Такое предложение содержится в проекте обновленного Налогового кодекса, который был опубликован на сайте ведомства. В проекте устанавливается ставка налога на недвижимость в размере 0,1%, при этом налоговая база будет определяться, исходя из расчетной стоимости квадратного метра, прописанной в Налоговом кодексе.

— Расчетная стоимость будет дифференцирована по городам, а также по типам квартир. По расчетам средняя сумма налога по стандартной квартире для граждан в Минске составит около 50 рублей в год, в регионах — порядка 25 рублей, — сообщил первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Введение налога для всех он объяснил необходимостью повысить «ресурсную базу местных бюджетов».

— Одно из основных изменений — отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель этого нововведения — уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов, — заявил чиновник.

Закон еще не принят «депутатами». Пока налог на недвижимость в отношении квартир уплачивается только со второго жилья. В проекте обновленного Налогового кодекса льгота по налогу остается только у пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних детей, недееспособных лиц, военнослужащих, участников ВОВ и приравненных к ним, а также проходящих альтернативную службу. При этом распространяется только на первое жилье.

Расчетная стоимость квадратного метра, исходя из которой будет начисляться налог, для квартир в многоквартирных домах в проекте пока определена:

- для Минска — в 810 рублей,

- для областных центров и Минского района — 680 рублей,

- для Барановичей, Бобруйская, Борисова, Волковыска, Горок, Дзержинска, Жлобина, Жодино, Кобрина, Кричева, Лиды, Мозыря, Молодечно, Новогрудка, Новополоцка, Орши, Осиповичей, Пинска, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слонима, Слуцка, Смолевичей, Сморгони, Солигорска и Фаниполя — 600 рублей,

- для иных пунктов и территорий — 450 рублей.

Выходит, что жители Барановичей будут платить 60 копеек за квадратный метр в год. За двушку площадью 50 кв. м придется выложить около 30 рублей, за трешку площадью 70 кв. м — 42 рубля.

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