«В больницах банально нет кислорода, поддерживать уровень сатурации нечем» 7 20.10.2021, 7:45

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иллюстрационное фото

В Беларуси из-за Лукашенко происходит коллапс медицины.

Вчера «главный вирусолог» боролся с вирусом. Точнее, начал «неделю борьбы» с ним. Наверное, через неделю победим. Особенно с ценными советами, что маски носить не нужно, вакцинанцию стимулировать не нужно, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Стыдно за чиновников. Особенно за чиновников от медицины, которые участвовали в этом цирке. Вас бы в Поставскую ЦРБ на лечение или в аналогичную больницу в глубинке. Пожар в Могилеве (завотделением даже на госТВ заявляет про вышедшую из-под контроля ситуацию, врачи не выходят из красной зоны по 12 часов), Мозыре, Полоцке.

Там все просто и ужасно одновременно. Банально нет кислорода.

Ковидным больным его не дают - не потому что протокол лечения неправильный, а потому что поддерживать уровень сатурации нечем. Производства кислорода работают в несколько смен. Кислородные станции регулярно горят. Но кислорода все равно на всех не хватает.

Признать проблему, как мы убедились сегодня, не могут. Поэтому, когда ситуация становится критической, в Поставах пациента сразу переводят на ИВЛ. А оттуда с дельта-штаммом снимают редко. Что-то подсказывает, что подобная ситуация не только в Поставах. В областных городах ситуация получше, но если в больницу предлагают привозить свой кислород, то явно кризис налицо.

Даже Россия в прошлом году была вынуждена закупать кислород, чтобы поддерживать больных Covid-19. Медицине Беларуси признать собственную несостоятельность сложно. Точнее невозможно. Бросать на амбразуру студентов и пенсионеров (кстати, их и так в медицине перебор) - это пожалуйста. Принять или купить вакцины – нет (здесь детальнее про этот геноцид).

Будем изобретать свою, но уже к 2023 году - от будущих штаммов и если кто-то выживет. Проще всего бороться с будущими болезнями, когда у тебя горит вся страна сейчас. А пока напомним, что в Беларуси нет никаких условий (тут продолжение) для производства вакцин – ни инфраструктуры, ни специалистов. Поэтому и 2023 год – это вранье и ложь.

Мало того, что Беларусь уже стала чумным бараком, так теперь в отсутствие кислорода превращается в газовую камеру. «Лучшие» практики нацистов снова в действии. Селективная медицина, деньги на которую в бюджете кончились, о чем прямо заявляет Головченко-Ньютон. и наплевательское отношение к народу.

Но мы знаем, что делать – флешмоб жизни продолжается.

Вакцинируемся.

Соблюдаем дистанцию.

Носим маски.

И остаемся дома.

Остаемся дома под любыми предлогами. Это хороший способ сказать сначала маленькое «Нет!» хунте, которое перерастет в громогласное «НЕТ!» в момент общенациональной забастовки.

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