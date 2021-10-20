Строителей в Беларуси осталось «на три дня»? 2 20.10.2021, 7:57

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фото: shutterstock

Из-за падения зарплат рабочие массово уходят из фирм, занимающихся застройкой.

Обновилась информация о состоянии дел в строительном секторе Беларуси. В 2021 году строительство выступает одним из тормозов экономики, пишет banki24.by.

В текущем году стройсектор показывает худшие результаты по динамике добавленной стоимости среди публикуемых позиций.

За 9 месяцев добавленная стоимость в строительстве сократилась к 2020 году на 13,2%. Сравните: в целом добавленная стоимость по экономике выросла на 2,6%.

По итогам 9 месяцев динамика в стройсекторе отобрала у ВВП около 0,8 п.п. роста. Это значит, что при отсутствии спада в строительстве экономический рост в стране мог быть намного быстрее.

В Беларуси второй год подряд падают инвестиции в основной капитал. Если в январе-сентябре 2020-го они сократились на 2,1%, то за аналогичный период в 2021-м спад усилился до 8,1%.

Страдают обе основных компоненты инвестиций. За 9 месяцев 2021-го объемы строительно-монтажных работ снизились на 11,7%, затраты на машины и оборудование – на 3,8%. В 2021 году в стройсекторе сокращается реальная зарплата. Реальная зарплата – это номинальная зарплата с поправкой на рост цен.

За 8 месяцев средняя зарплата по стройсектору сократилась к 2020 году на 2,7%. Это значит, что рост номинальной зарплаты у строителей отстает от роста цен в Беларуси. За 8 месяцев начисленный фонд зарплат у флагманов строительства даже в номинале сократился на 2,1%.

При этом в среднем по реальному сектору номинальный рост был равен 13%. На флагманах стройсектора идет отток кадров. За 8 месяцев крупные и средние организации отрасли приняли на работу 30,9 тыс. человек, но уволили 37,9 тыс.

Таким образом, нетто-отток занятых с флагманов составил около 7 тыс. человек. В среднем в 2021 году на каждых 100 уволенных в строительстве приходилось только 81,4 принятых.

Выручка флагманов стройсектора за 8 месяцев выросла в номинале всего на 0,4%. Прибыль от реализации продукции в отрасли сократилась на 11,2% к 2020 году. Прирост цен в строительстве за тот же период составил 11,3%.

Это значит, что в реальном выражении упали и выручка, и прибыль от реализации. Средняя рентабельность продаж по стройсектору упала с 10% в 2020-м до 8,8% в 2021-м. Однако средний показатель – это как средняя температура по больнице.

По итогам 8 месяцев около 24,2% флагманов отрасли имели рентабельность ниже нуля, а еще 38,9% – в пределах 0-5%. Из этого следует, что медианная рентабельность по флагманам стройсектора ниже 5%.

На 1 сентября суммарные долги флагманов стройсектора достигли 7,793 млрд BYN. На отчетную дату удельный вес просроченных обязательств составил 12%.

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