В Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов в мире: видеофакт

В Японии начал извергаться один из крупнейших вулканов в мире: видеофакт4
- 20.10.2021, 8:03
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Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров.
Извержение вулкана Асо, одного из крупнейших в мире, произошло на юго-западе Японии в префектуре Кумамото. Об этом сообщило главное метеорологическое управление страны в среду, 20 октября.
Столб дыма и пепла поднялся на высоту 3500 метров. Зафиксирован выброс вулканических камней на расстояние одного километра. Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров.
Также поднят уровень опасности до третьего из пяти возможных, что означает запрет на приближение и восхождение на гору.
🚨 #BREAKING— Mr.Mugen (@iam_mugen) October 20, 2021
📍#Kumamoto | #Japan
Mount Aso which is the largest active volcano in Japan has erupted. #阿蘇山 #熊本県pic.twitter.com/ef2dZSqhiX
Известно, что вулкан Асо состоит из вулканической цепи, одним из самых активных в которой является Накадакэ. Во время извержения в 1953 году при выбросе камней пострадали 90 человек. В 1958 году при извержении погибли 12 человек из-за выброса камней, а в 1979 году во время взрывообразного извержения погибли 3 человека.
Напомним, на Канарских островах уже месяц извергается вулкан Кумбре-Вьеха. Местные власти констатировали, что этому извержению пока не видно конца.
#阿蘇山噴火 - 別の角度— Mr.Mugen (@iam_mugen) October 20, 2021
Another angle of the #MountAso eruptionpic.twitter.com/TkICZKn4kS
🚨 #BREAKING— Mr.Mugen (@iam_mugen) October 20, 2021
📍#Kumamoto | #Japan
Mount Aso which is the largest active volcano in Japan has erupted. #阿蘇山 #熊本県pic.twitter.com/ef2dZSqhiX