закрыть
20 октября 2021, среда, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Метод, который ни разу не дал осечки

1
  • 20.10.2021, 8:11
  • 5,898
Метод, который ни разу не дал осечки

Стачке быть!

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателей:

— Разного рода энтузиасты, аналитики и просто небезразличные граждане, придумывают все новые и новые планы победы и методы борьбы с режимом. Они все борются за правое дело, спасибо им за это. Но есть один главный план, который уже доказал, что он работает, и ни разу не дал осечки. План очень прост — забастовка. Простой, безопасный и самый быстрый способ избавиться от режима.

На улицы выходили тысячи белорусов, с режимом не согласны миллионы.

Получается, что это огромное количество сильных и смелых людей выходящих на акции протеста, рискуют там жизнью и здоровьем, а в понедельник идут на работу? Зарабатывают деньги для фашистских оккупантов? До коли еще это будет продолжаться? Мы ведь можем все это прекратить, можем закончить все эти издевательства. Это ведь очень просто - страйк, братья!

Если кто-то боится, что ему будет нечего есть, нечем будет кормить детей, и не на что их одевать, подумайте вот о чем - а много ли белорусов оставили друг друга в беде? Вспомните как мы вместе, сами боролись с ковидом, вспомните о всех фондах и инициативах, вспомните о том, как стол в нашей любимой Новой Боровой не выдержал наплыва помощи небезразличных белорусов, когда власти отключали воду.

Общенациональная забастовка еще ни разу не была безрезультатной. Это рабочий, быстрый и самое главное, безопасный способ борьбы с режимом.

Лидеры оппозиции, общественные деятели и звезды спорта и многие другие уже поддержали требования рабочих. Поддержи и ты! Присоединяйся к стачке!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Тень поверженного деспота
Тень поверженного деспота Владимир Халип
Только забастовка!
Только забастовка! Вероника Круглова
Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип