Метод, который ни разу не дал осечки 1 20.10.2021, 8:11

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Стачке быть!

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателей:

— Разного рода энтузиасты, аналитики и просто небезразличные граждане, придумывают все новые и новые планы победы и методы борьбы с режимом. Они все борются за правое дело, спасибо им за это. Но есть один главный план, который уже доказал, что он работает, и ни разу не дал осечки. План очень прост — забастовка. Простой, безопасный и самый быстрый способ избавиться от режима.

На улицы выходили тысячи белорусов, с режимом не согласны миллионы.

Получается, что это огромное количество сильных и смелых людей выходящих на акции протеста, рискуют там жизнью и здоровьем, а в понедельник идут на работу? Зарабатывают деньги для фашистских оккупантов? До коли еще это будет продолжаться? Мы ведь можем все это прекратить, можем закончить все эти издевательства. Это ведь очень просто - страйк, братья!

Если кто-то боится, что ему будет нечего есть, нечем будет кормить детей, и не на что их одевать, подумайте вот о чем - а много ли белорусов оставили друг друга в беде? Вспомните как мы вместе, сами боролись с ковидом, вспомните о всех фондах и инициативах, вспомните о том, как стол в нашей любимой Новой Боровой не выдержал наплыва помощи небезразличных белорусов, когда власти отключали воду.

Общенациональная забастовка еще ни разу не была безрезультатной. Это рабочий, быстрый и самое главное, безопасный способ борьбы с режимом.

Лидеры оппозиции, общественные деятели и звезды спорта и многие другие уже поддержали требования рабочих. Поддержи и ты! Присоединяйся к стачке!

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