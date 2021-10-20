Кандидат на пост главы МИД Германии: Россия играет в «газовый покер» 20.10.2021, 8:28

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Сопредседатель германской партии «Зеленых» призвала ЕС противостоять энергитеческому шантажу Кремля.

Сопредседатель германской партии «Зеленых», Анналена Бэрбок, которая считается наиболее вероятным кандидатом на пост министра иностранных дел в новом коалиционном правительстве ФРГ, обвинила Россию в «шантаже» с целью спровоцировать рост цен на энергоносители в Европе, а также заявила, что Москва пытается использовать Германию в качестве рычага воздействия для запуска газопровода «Северный поток-2», сообщает «Голос Америки».

Замечания Бэрбок явно демонстрируют линию размежевания в переговорах, которые должны начаться в четверг между «Зелеными», Социал-демократической партией Германии, возглавляемой Олафом Шольцем, и Свободной демократической партией Германии о формировании нового коалиционного правительства.

«Мы видим, что Россия играет в покер», - сказала она в интервью газете Funke, опубликованном в среду. По словам Бэрбок, несмотря на то, что в росте цен также виноваты высокий спрос и ограниченное предложение, «мы слышим (от Москвы) о сокращении поставок газа... Мы не должны позволять себя шантажировать», - заявила Бэрбок.

Она также сказала о важности соблюдения законодательства Евросоюза, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. Газопроводом «Северный поток-2» владеет «Газпром», являющийся в то же самое время производителем газа, который будет транспортироваться. Если это обстоятельство не поменяется, то для запуска трубопровода потребуется освободить «Северный поток-2» от данного требования.

«Россия может этим воспользоваться, чтобы добиться быстрого получения разрешения на запуск «Северного потока-2», даже если не будут соблюдены все правовые требования», - добавила она.

Социал-демократы, возглавляемые Шольцем и победившие на минувших выборах в Бундестаг, станут крупнейшей партией в случае формирования трехсторонней коалиции. СДПГ долгое время поддерживала строительство трубопровода, несмотря на критику оппонентов, утверждающих, что «Северный поток-2» увеличивает зависимость Европы от российских энергоносителей и делает государства-транзитеры газа, такие как Украина, более уязвимыми для российского влияния. Бэрбок добавила, что, по ее мнению, вполне вероятно, что «Зеленым» удастся убедить другие стороны согласиться с полным отказом от производства и использования угля в Германии с период с 2030 по 2038 годы.

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