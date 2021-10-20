Более 17,5 тысяч граждан Беларуси получили помощь на территории Польши 2 20.10.2021, 8:48

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Почти половина из них попали в страну на основании гуманитарной визы.

С момента начала протестов против фальсификации выборов в Беларуси более 17,5 тысяч человек получили помощь в Польше, сообщает «Польское радио».

По информации Пограничной службы, более 8 тысяч белорусских граждан попали в Польшу на основании гуманитарной визы.

Данные, которые пограничная служба представила PAP, показывают, что в период с 18 августа 2020 г. по 17 октября 2021 г. 10 778 граждан Беларуси заявили, что ищут помощи в Польше.

Кроме того, 6750 белорусских граждан приехали в Польшу в рамках программы Poland Business Harbour (комплексная программа переезда для ИТ-специалистов, стартапов и других компаний из Беларуси в Польшу).

За это время 241 гражданин Беларуси обратился за международной защитой при пересечении польской границы, 1669 граждан Беларуси обратились за международной защитой на территории страны; четверо граждан Беларуси сообщили о намерении подать заявление о международной защите при пересечении государственной границы, а 659 граждан Беларуси сообщали о намерении подачи заявления о международной защите на территории страны.

Пограничная служба со ссылкой на данные Евростата сообщает, что Польша среди лидеров в странах, выдавших белорусам разрешения на жительство, связанных с трудоустройством. В 2020 году выдано 502 300 разрешений, что составляет 22 процента от всех разрешений, выданных в ЕС.

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