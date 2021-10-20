«Лукашенко осознал, что является неудобной фигурой, которую можно убрать пепельницей» 13 20.10.2021, 8:57

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фото: ТАСС

Таракан катастрофически боится заговора.

Во всем заседании у Таракана по ковиду самый крупный удар прошелся по силовикам, которые следили за соблюдением ограничительных мер, пишет телеграм-канал CYNIC.

В итоге, спущенная с самой администрации просьба "всех жесточайше проконтролировать" обернулась выговором от Лукашенко. Более того, место "почетного силовика" затряслось, поскольку за выполнение требования по ковидным ограничениям Лука, вместо похвалы, спросил следующее: "На кого вы работаете?"

Дело даже не в том, что сама система отдала приказ, а потом сама его отменила - тут проблематика шире - Лукашенко видит во всех теоретических врагов и шпионов. Перетрусы силовых ведомств по 10-ому кругу свидетельствуют о том, что Лукашенко знает о том, что его позиция ненадежна.

Более того, он катастрофически боится сговора, поэтому разбрасывает представителей одной вертикали по разным вертикалям и должностям, чтобы все "звенья" были в постоянной дезориентации.

Лукашенко министра назвал в 3-м лице, не указав ни имени, ни фамилии, ни даже области - просто министр, которого жестко отчитали за то, что он выполнял приказ, спущенный сверху. Его еще обвинили в том, что он этот приказ транслировал вниз, поэтому "на местах" также милиция устроила "ковидный беспредел", который уже нужно свернуть. Теперь позиции "вот того министра" очень шаткие - в нем параноидальный глава режима увидел "предателя", поэтому он начнет мониторить его деятельность.

А суть то в том, что Лукашенко не будет беспристрастным, а вполне эмоциональным в своем "расследовании", поэтому "факты" скрепит по случайному признаку и отправит верного слугу куда-нибудь вниз или в другое ведомство.

Теперь любой повод усомниться (даже липовый) может стать причиной отставки, из-за чего система может начать жестить, чтобы сформировать видимость верной службы.

Тем не менее это "страх", который передается от Луки ко всем главам всех вертикалей, работает деструктивно. И он свидетельствует о том, что Лукашенко осознал, что он является для всех "неудобной фигурой", которую можно убрать пепельницей для заполучения власти. Причем любой будет пользоваться большей популярностью, чем Лукашенко только из-за факта того, что эту самую пепельницу он взял в руку.

Каким бы ни был режим после внутренней государственной расправы, он будет пользоваться большей симпатией масс, чем нынешний. Кроме того, этот режим будет менее устойчивым, так как вся система крутится вокруг одного человека и его приказов - отстранение его от должности вызовет коллапс системы. Трещины будут видны во всех ведомствах, а "лояльный костяк" будет грызть "воина с пепельницей" до тех пор, пока одна из сторон не распадется.

В это время в стране будет тотальная анархия при полностью нефункциональной системе. Это будет значить, что режим попадется в собственный капкан, что сделает "хищника" легкой добычей народа.

Так что боится Лука не зря - заговорщики есть при любой системе и никто не знает, какое увольнение или назначение спровоцирует их внутреннюю активизацию. Получив безграничную, но временную власть, заговорщик получит контроль над властью, деньгами, а вдобавок и полную безопасность от любого последующего наказания. (За Луку - дадут амнистию) Это говорит о том, что, предвкушая референдум, "шпион", понимая о скором крахе, может перехватить инициативу...

Так что выходов нет. Есть лишь 2 проигрышных варианта:

(1) - продолжать "трусить систему", провоцируя появление трещин внутри самих вертикалей, тем самым создавая очаги нестабильности и повод для "личной мести".

(2) - законсервировать систему, дав возможность теоретическим участникам сговора время и пространство для маневра.

Самое важное, что сам Лукашенко понимает, что он является пятым колесом двухколесного велосипеда, поэтому "паника" сменяется "перетрусом", который медленно перетекает в "агонию". Это стрессовое положение, и стресс будет нарастать.

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