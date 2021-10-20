СМИ: Facebook сменит название на следующей неделе 7 20.10.2021, 8:59

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Новое название будет отвечать концепции «метавселенной».

Корпорация Facebook на следующей неделе объявит о смене названия на то, которое будет отвечать концепции «метавселенной», сообщает The Verge со ссылкой на источник. Таким образом в корпорации хотят показать, что занимаются не только соцсетью, но и другими приложениями — WhatsApp, Instagram, Oculus и другими.

По данным издания, гендиректор корпорации Марк Цукерберг планирует рассказать о ребрендинге на ежегодной конференции Connect 28 октября, однако это может произойти и раньше.

Представитель Facebook отказался комментировать эту информацию.

В июле Цукерберг сообщил The Verge, что Facebook в течение пяти лет перейдет от компании, которую считают соцсетью, к компании-«метавселенной». Он рассчитывает, что «метавселенная» будет работать на гарнитурах виртуальной реальности, мобильных устройствах и игровых консолях.

Ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт пояснил, что «метавселенная» позволит ощущать физическое присутствие другого человека сквозь цифровые пространства. «Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры и впечатления <...> Но для полного видения метавселенной нам нужно построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними с такой же легкостью, как переходите из одной комнаты в другую», — написал Босворт.

Во время работы над проектом корпорация планирует трудоустроить 10 тысяч человек в Евросоюзе. Facebook уже выделил на «метавселенную» 50 миллионов долларов.

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