Жители Жодино вышли на акцию против «главного ковид-идиота» 1 20.10.2021, 9:04

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фото: charter97.org

Партизаны призвали белорусов носить маски.

Жители Жодино напоминают про акцию «Носи маску если ты против Лукашенко», сообщает телеграм-канал МКБ.

«В разгар новой, самой тяжелой, волны коронавируса, режим Лукашенко продолжает пренебрегать безопасностью людей. Главному ковид-диссиденту плевать на нас, он никогда не признает ошибок, будет продолжать «идти своим путем» и лечить трактором и козой. Наше здоровье в наших руках, друзья. Носите маски, соблюдайте дистанцию и не посещайте массовые мероприятия. Берегите себя и своих близких», — заявили участники акции.

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