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Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке закрыли на день раньше, чем требовали власти США

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  • 20.10.2021, 9:19
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Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке закрыли на день раньше, чем требовали власти США

Генконсульство закрылось по требованию американской стороны.

Правительство поручило Министерству иностранных дел закрыть Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале.

Ранее сообщалось, что Генконсульство прекратит свою работу с 21 октября. Однако в постановлении Совмина указывается, что диппредставительство должно закрыться не позднее 20 октября.

Граждане Беларуси, состоящие на постоянном консульском учете в Генеральном консульстве, с 1 ноября будут переведены на постоянный консульский учет в посольство Беларуси в США.

Генконсульство закрылось по требованию американской стороны.

Напомним, в начале августа режим в Беларуси отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, американской дипмиссии до 1 сентября было предложено сократить свою численность до пяти человек. 31 августа шесть американских дипломатов покинули Беларусь.

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