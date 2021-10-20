Минчанам в обменниках начали выдавать очень странные доллары 24 20.10.2021, 9:48

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У банков заканчивается валюта?

В обменниках Минска начали выдавать очень старую валюту: купюры десяти-, двадцати- и даже тридцатилетней давности. Об этом изданию Blizko.by рассказали читатели.

Житель Минска Роман ежемесячно покупает валюту. Раньше в обменниках, как правило, давали купюры 2017-го, 2013-го или, в крайнем случае, 2009 года. Несколько месяцев назад Роман обратил внимание на то, что в кассе ему дали 100-долларовую банкноту 2006 года.

Спустя некоторое время минчанин снова покупал «сотню» и снова обратил внимание на год, указанный на купюре – 2006-й. По словам Романа, он уже несколько лет не получал в обменниках таких старых долларов.

Житель Минска Антон покупал американскую валюту в обменнике «Технобанка». Молодой человек рассказал, что запрошенную сумму ему выдали деньгами мелкого номинала: по 5, 10 или 20 долларов. Примечательны годы, которые были указаны на некоторых купюрах. Это 2002-й, 2001-й и 1999-й.

Другому жителю Минска и вовсе выдали в обменнике 10 долларов 1990 года.

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