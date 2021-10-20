Ученые: Солнечная система разделилась на две части 20.10.2021, 10:22

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Специалисты из Массачусетского технологического института провели исследование.

Ранняя Солнечная система выглядела несколько иначе, чем на сегодняшний день. «Протопланетный диск», который состоял исключительно из газа и пыли, вращался на протяжении долгого времени вокруг Солнца, а затем начал постепенно коалесцировать в планеты.

Об этом сообщает Science Advances (перевод — planetanovosti.com).

Ученые из Массачусетского технологического института провели исследование, в ходе которого изучили древние метеориты. Они установили, что примерно 4,567 миллиарда лет назад в диске присутствовала некая щель огромного размера. Она находилась практически в том же месте, где сегодня расположился Астероидный пояс.

В последние годы эксперты находили необычные отличия в составе метеоритов, которые попадали к нам на планету. Формирование космических камней происходило в разное время и при этом в совершенно разных местах Солнечной системы. Был проведен тщательный анализ, который продемонстрировал, что камни обладают одним из двух известных изотопных составов. Очень редко встречались случаи сочетания сразу двух составов.

Специалисты начали предполагать, что причиной подобного может быть наличие щели в диске во времена ранней Солнечной системы. Долгое время данную версию подтвердить не получалось. Последнее проведенное исследование же в свою очередь подтвердило, то, что формирование астероидов происходило в разных условиях и под влиянием магнитного поля разной силы. Это говорит о том, что ранняя Солнечная система все же в какой-то момент поделилась на две части.

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