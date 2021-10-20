Житель Вилейки выловил щуку весом 8,6 килограмм 1 20.10.2021, 10:29

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Фотофакт.

Щуку весом 8,6 кг выловил на Вилейском водохранилище рыбак Алексей Селицкий. Фотографией трофея он поделился у себя в соцсетях.

Снимки щуки рыбак опубликовал 18 октября. В комментариях он рассказал, что ловил на воблер — это твердотельная приманка для ловли рыбы.

Щука, которую выловил Алексей, впечатляет, но это далеко не рекорд. В этом году рыбаки хвастались уловом куда более внушительным. В Рогачевском районе, например, достали щуку весом 24 кг, в Гродно — 14 кг, в Гомеле — 12 кг.

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