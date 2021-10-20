«Горчее отравы для Таракана, чем стачка, пока не придумали» 20.10.2021, 10:43

Фото: ТАСС

Готовясь к забастовке, можно ослаблять режим методами экономического сопротивления.

Читатели телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) поделились своим опытом экономического сопротивления режиму.

Снизить НДС можно, покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, в том числе в России. К тому же, покупая в сети некоторые товары, можно серьезно сэкономить.

Также белорусы могут воспользоваться налоговым вычетом и сэкономить на налогах. Не много, но копейка рубль точит.

Повысить траты бюджета также можно и с помощью старой системы 115.бел. Требуйте починить лавочки, беседки, убрать территорию, поменять лампочки в фонарях, починить тротуары, да все что угодно!

Ну и не забывайте готовиться к стачке! Горчее отравы для тараканов пока не придумали, поэтому будем пользоваться тем, что есть.

Стачке быть!

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