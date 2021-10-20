Президентский рейтинг в Украине: Порошенко сократил отрыв от Зеленского 3 20.10.2021, 10:52

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Как выглядят электоральные симпатии украинцев.

Если бы президентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, то Владимир Зеленский получил бы 19,1% голосов среди всех респондентов и 24,7% среди тех, кто определился с выбором. Месяц назад его поддержка составляла 25,4% и 33,3% соответственно, пишет «Новое время».

Как показали данные опроса КМИС, за пятого президента Петра Порошенко готовы проголосовать 12,1% всех респондентов и 15,6% тех, кто определился с выбором (месяц назад было 12,8% и 16,8% соответственно).

На третьем месте идет Юлия Тимошенко с показателями 9,4% и 12,2% (месяц назад 7,8% и 10,3% соответственно).

Далее идут пророссийский политик Юрий Бойко (7,3% и 9,4%), Игорь Смешко (6% и 7,8%) и бывший спикер парламента Дмитрий Разумков (5,5% и 7,1%), Евгений Мураев (4,8% и 6,2%), Владимир Гройсман (4,1% и 5,3%), Олег Ляшко (4,0% и 5,1%), Виктор Медведчук (2,3% и 2,9%), Олег Тягнибок (1,0% и 1,3%), Кира Рудик (0,6% и 0,8%).

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