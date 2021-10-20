Как выглядят и за сколько продаются недостроенные коттеджи под Минском 1 20.10.2021, 11:03

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Судьба у «полуфабрикатов» на рынке недвижимости складывается по-разному.

Не каждая стройка заканчивается новосельем. Пригород Минска, а вместе с ним и база сервиса «Дома и квартиры» Onlíner полнится недостроенными коттеджами, выставленными на продажу. Новых хозяев ищут как невыразительные коробки со стандартными окнами, так и вполне себе современные здания, где немало внимания было уделено визуальной составляющей.

Причины продажи дорогого сердцу дома могут быть самыми разными — от банальной нехватки денег (замахиваемся-то мы всегда на хоромы) до переезда. Судьбы у «полуфабрикатов» тоже отличаются: одни быстро находят новых владельцев, другие зависают на годы, превращаясь в обузу для владельца.

Onlíner решил посмотреть, какие недострои и за сколько прямо сейчас выставлены на продажу, а заодно узнать, охотно ли вообще белорусы приобретают чужую мечту.

Маленький домик, русская печка. Пол деревянный, лавка и свечка

Процесс строительства собственного дома изрядно романтизирован: тем, кто еще не касался счетов, месяцами не выискивал блоки в магазинах и не подписывал договоров, может казаться, что все достаточно просто и без подводных камней. Но первые препятствия могут поджидать уже на этапе подбора специалистов (почитайте опыт минчанина). Дальше — только больше.

Специфические нюансы будут неизбежно сопровождать все этапы вплоть до того, что у неподготовленного человека могут опуститься руки. А если еще и денег на завершение не хватает, и жизненные обстоятельства изменились... В общем, порой проще расстаться, чем мучить друг друга.

Что ж, присмотримся к предложениям из «газосиликатного царства». Ведь именно этот материал выбирает большинство застройщиков. Всего за $35 000 по курсу, или 85 645 рублей, можно купить домик в деревне Закриничье, что в 30 с небольшим километрах от Минска.

150 квадратных метров общей площади и много работы по доведению до ума: даже окон в доме традиционных форм и размеров нет. Зато потолки трехметровые — можно почувствовать себя человеком, на голову которого не давит плита перекрытия. Площадь участка — 15 соток.

«Хозяева строили основательно и для себя. Но в связи с семейными обстоятельствами выставили на продажу. Крепкий и прочный фундамент. Стены из газосиликатного блока, крыша из металлочерепицы. На первом этаже сделаны внутренние перегородки, частично залита черновая стяжка пола. Залита лестница на второй этаж, выведены перекрытия между этажами. Участок ухоженный, светлый, с двух сторон обнесен забором — сеткой рябицей. На участке посажены плодовые деревья, кустарники, цветы, растут сосны. Имеется летний душ. С трех сторон от участка расположен лес», — описывает прелести закриничной жизни агентство.

Больше метров, ближе к Минску — и уже другая цена. Еще один коттедж «без окон без дверей» продается в деревне Шубинки под Заславлем за $75 000 в эквиваленте, или 183 525 рублей. В распоряжении нового собственника будет чуть более 270 «квадратов» и два жилых этажа с эркерами: в комнатах точно будет светло. На цокольном уровне приятный сюрприз — сауна с бассейном. В общем, отличный вариант для тех, кто любит славно потрудиться, потому как над совершенствованием дома еще работать и работать.

«Участок 15 соток в частной собственности, ровный, с небольшим уклоном. Асфальтированная дорога до участка. До остановки автобуса и маршруток — 5 минут пешком. Газ на участке, электричество 220/380 В, холодная вода — центральная. Все соседи построились и постоянно проживают. Неподалеку от коттеджного поселка водохранилище Дички с пляжами и рыбалкой, несколько больших лесных массивов. Стены и перегородки из газосиликатных блоков, крыша покрыта металлочерепицей», — сказано в объявлении.

Деревня Старое Село Хатежинского сельсовета — популярное место в последнее время. Когда здешние участки попадают на аукцион, за них разворачивается настоящая битва. Но, как видим, бывают и «отказники»: жизнь есть жизнь, и планы у людей меняются. Правда, доступными местные цены не назовешь.

Просторный двухэтажный коттедж на 300 метров продается за $120 000 по курсу, или 293 640 рублей. Солидно, но надо понимать, что и «коммерческие» участки тут дешевле $20 000 обычно не сыскать.

«13 км от МКАД по Раковскому направлению. Участок 15,65 соток в ПНВ. Материал стен — блочный, крыша — металлочерепица. Коммуникации: электричество 220/380 В, вода — скважина, газ оплачен и подведен к дому, канализация разведена по дому. Хорошие подъездные пути. Живописное место, рядом лес и река Птичь», — краток в описании агент, занимающийся продажей.

Современный дом с плоской кровлей продается в деревне Курганье. Лаконичные формы, контрастные цвета фасада, большая терраса — в одном объекте собрано все, что сейчас так модно. Это как раз тот вариант, когда новому хозяину останется только выполнить отделку под себя и можно переезжать.

«Участок 13,4 сотки, много места для строительства бани, летней террасы с барбекю. Дом 128,3 квадратных метра, полностью готов к завершающей стадии ремонта. Произведены все черновые работы, стены подготовлены под оклейку обоев. Разведены точки под электрику, в дом введено 380 В. Центральное водоснабжение в доме, местная канализация (2*3 кольца). Подключено и налажено газовое отопление (уложены теплые полы). Установлены качественные окна ПВХ „в пол“ в комнатах и панорамные окна в гостиной.

Большая открытая терраса с двумя выходами и вторая терраса с тыльной стороны дома, выложены керамогранитом. Фундамент дома свайно-ростверковый, с заглублением до 2 м. Уровень грунта под площадью дома поднят на 1,5 м (засыпался песком). Кровля плоская (плиты перекрытия) с утеплением. Стены из ГСК-блоков с утеплением», — со знанием дела описывает собственник. Выручить за продажу дома, который запоминается и уж точно выделяется на фоне традиционной застройки, хозяин планирует $89 000 в эквиваленте, или 217 783 рубля.

Всегда мечтали о замке? И такое у нас есть. Правда, «консерва» будет аж 2010 года (сейчас в таком стиле, поди, и не строят). Дом, как и положено, большой, с воображаемыми башенками и несколькими корпусами. Стоит дорого, хоть и мокнет без крыши уже порядочное количество лет. За 350 квадратных метров хозяин хочет получить $150 000 по курсу, или 380 000 рублей.

«Продается коттедж в деревне Большое Стиклево (законсервированное строительство). Интересный проект. На участке посажены плодовые деревья. Коттедж находится в тихом и спокойном месте, в удалении от шумной дороги. Культурные и порядочные соседи. Звоните — ответим на все вопросы», — предлагает агентство.

Разбавим каменные постройки деревянной романтикой. Домик как из сказки на участке в 12 соток продается всего за $25 000 в эквиваленте, или за 61 175 рублей. Расположен он в садовом товариществе, а это значит, что пока прописаться в постройке нельзя. Благо, по уверениям авторов объявлений, СТ «живое» и зимовать там можно.

«Гродненское направление, 25 км от МКАД, до горнолыжного комплекса „Якутские горы“ 5 км, в шаговой доступности находятся конно-спортивный комплекс. СТ огорожено по периметру забором, заезд через шлагбаум, открывается с пульта. Водоснабжение круглогодично. Вода и электричество на участке. Оплачены все взносы на год вперед. Также производится модернизация линии электропередач для возможности отопления электричеством. В ближайшей перспективе газ.

Участок 12 сот. ровный правильной прямоугольной формы. На участке стоит оцилиндрованный сруб свободной планировки 12,5 × 8,5 (сосна) 2016 года, d бревна — 24, h венцов до конька — 8 м, сруб обработан пропиткой снаружи. Фундамент под срубом свайный через каждые 50 см + ленточная стяжка. Крыша металлочерепица с гарантией производителя на 50 лет. Вокруг лес, грибные места», — рисует картину безмятежной жизни агентство.

Что ж, предложений хватает на любой вкус, стиль и кошелек. Есть ли покупатели?

Чем выше степень готовности — тем больше шансов быстро продать дом

— Осень — не самое лучшее время для продажи недостроенных загородных коттеджей. Традиционно оживление спроса мы наблюдаем весной и в начале лета, когда строительный сезон в разгаре и люди рассчитывают не только купить дом, но и успеть в нем что-то сделать. А сейчас — затишье, сделки если и заключаются, то далеко не так бодро, как полгода назад, — рассказывает, как обстоят дела на рынке «загородки», агент по операциям с недвижимостью агентства недвижимости «Сотни метров» Сергей Бельский.

Что касается приоритетов белорусов, то возиться с домом в «зачаточном состоянии», прокладывать к нему коммуникации находится не так много желающих. Большинство если уж и берется достраивать за кем-то другим, предпочитает, чтобы процесс уже был на финальном этапе. В идеале — выполнить отделку под себя и переехать. Кстати, голый фасад, как правило, покупателей не смущает.

— Если мы рассматриваем пригород Минска, то основная часть сделок по недостроенным коттеджам происходит в диапазоне до $100 000 по курсу. Зачастую люди продают свою квартиру в столице и полученные деньги вкладывают в приобретение более просторной, пусть и не до конца готовой недвижимости за городом.

Что касается метража, то площади по 500 «квадратов» уже давно не востребованы. Нет у людей денег на их приобретение, ремонт, а затем и обогрев, — продолжает специалист.

— Среднестатистический покупатель нацелен на дом площадью 150—200 квадратных метров, где вполне комфортно сможет разместиться вся семья.

Если же выставленный на продажу объект имеет большую площадь, нефункциональную планировку, маленький процент готовности, то, скорее всего, нового владельца он будет искать долго.

А вообще этот год для любителей загородной недвижимости выдался непростым: практически все стройматериалы очень сильно подорожали, при этом каждая из сторон потенциальной сделки решила использовать это как аргумент в свою пользу. Продавцы не хотят продешевить и держат цены, так как понимают, что, во-первых, они уже вложили немалые деньги и их надо отбить, а во-вторых, начни процесс прямо сейчас — потратишь еще больше. Покупатели же не хотят связываться с объектами, которые надо порядком доводить до ума.

Как правило, люди ищут готовую коробку, но по умеренной цене.

Впрочем, даже адекватная цена и приличный вид дома не гарантируют того, что сделка пройдет нормально. Почему? Да потому, что объект изначально может быть с «историей». Агент рассказывает, какие нюансы надо узнавать «на берегу».

— В последнее время на рынке недвижимости появляется все больше домов-недостроев, возведенных на участках, выделенных людям по тем или иным льготам. Однако по закону продать такую «консерву» хозяева могут только с разрешения местных органов власти (либо по истечении восьми лет после ввода дома в эксплуатацию, но это не наш случай).

И вот собственники, у которых не хватает денег на завершение строительства или у которых изменились планы, выставляют свой объект на продажу, рассчитывая, что потом легко и просто получат разрешение в исполкоме/сельсовете. Мол, скажут, что разводятся или переезжают в другую область, подготовят документы, и дело с концом. Но чиновники, которые принимают решение, уже давно поняли эту схему и не каждому разводящемуся дают разрешение на продажу.

Поэтому прежде чем договариваться и вносить задаток, уточните, каким образом человек получил землю.

И если участок выделялся ему как льготнику — просите показать разрешение на продажу, а уже потом пожимайте руки и стройте планы.

Потому как очень велика вероятность того, что все завернут, а вы останетесь с проблемами. Таких участков много в поселках, где выделяли землю для нуждающихся в улучшении жилищных условий и многодетных семей.

Также в продаже хватает недостроев из глубокого прошлого. Например, люди получили участок еще в 2010-х, начали стройку, потом поняли, что денег не хватает, и забросили дело. При этом не оформляли ни разрешение на продление сроков строительства, ни консервацию. Остов стоял просто так долгие годы. А это значит, что сельсовет может на законных основаниях изъять участок, причем уже у нового собственника (если, конечно, такую «консерву» вообще получится продать).

Так что стоит десять раз подумать, прежде чем связываться с таким объектом. Да, за проблемность сделки можно получить неплохой дисконт, но будет ли он стоить тех нервов, которые вы потратите, если что-то пойдет не так? Подобные случаи крайне редко встречаются под Минском, но если отъехать подальше, то такого хватает, — предупреждает Сергей Бельский.

Цена, метраж, степень готовности, расстояние от кольцевой — это далеко не все, что интересует белорусов. Размер участка тоже играет роль: ютиться на десяти сотках и смотреть в окна и заборы соседей хочет далеко не каждый, поэтому при прочих равных предпочтение будет отдано наделу в 15 и более соток, пусть и чуть дальше от Минска. Если еще и участок более-менее ухоженный, будет совсем хорошо.

Некоторые покупатели обращают внимание и на то, какое направление «закреплено» за участком. Престижными у нас считаются московское, логойское и раковское. Экология — тоже не последнее слово. Недострои возле вредных или смердящих производств продать гораздо сложнее, чем «консервы» возле леса или даже в чистом поле.

— К слову, если сравнивать деревянные и каменные (из блоков или кирпича) коттеджи, то последних на рынке в принципе больше. И продаются они лучше. Дерево — это, конечно, хорошо, но оно требует тщательного ухода, регулярных обработок специальными составами. Не все готовы к этому.

А вообще, покупая недостроенный дом, надо быть готовым к тому, что в доведение его до ума придется вложить немало средств. И, скорее всего, как и все, кто занимается стройкой, вы выйдете из запланированного бюджета, — добавляет представитель агентства недвижимости «Сотни метров».

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