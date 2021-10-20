Минфин США готовит новые санкции против «Газпрома» 20.10.2021, 11:32

Фото: РИА «Новости»

Меры будут приниматься в сотрудничестве с Конгрессом.

Министерство финансов США заявило о готовности сотрудничества с Конгрессом для привлечения российского "Газпрома" к ответственности за нарушение санкций. Об этом 19 октября заявил заместитель министра Уолли Адейемо во время выступления в сенате, написало Time News.

"Мы привержены тому, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции", – сказал он.

Заявление было сделано на фоне критики со стороны сенаторов за отмену Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток – 2". Адеймо не уточнил, какие санкции будут введены.

Он уклонился от ответа на вопросы сенатора-республиканца Патрика Туми, который спросил, почему министерство не ввело ограничительные меры в отношении газопровода, отметило издание.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. 4 октября "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток – 2".

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль говорила в сентябре, что газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая этого года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

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