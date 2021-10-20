С Тараканом никто не хочет играть в хоккей
- 20.10.2021, 11:39
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Во второй раз подряд отменили так называемый Рождественский турнир.
Стало известно, что в этом году Рождественский турнир Лукашенко по хоккею также не пройдет. Официальная причина — эпидемия COVID-19.
Отметим, что в прошлом году соревнования также были отменены.
Скорее всего, причина отмены — вовсе не эпидемиологическая ситуация. Большинство спортивных мероприятий в Беларуси проходит в обычном режиме. Вероятно, что иностранные команды просто не хотят участвовать в турнире, который организует самозванец.