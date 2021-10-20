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«Ресурсы на нуле»: врач рассказала о резком росте заболеваемости COVID-19 среди детей в Беларуси

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  • 20.10.2021, 12:12
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«Ресурсы на нуле»: врач рассказала о резком росте заболеваемости COVID-19 среди детей в Беларуси
Фото: belta.by

Медики уже не справляются с нагрузкой.

Нехватка врачей в детской консультации Марьиногорской ЦРБ привела к тому, что на дом будут ездить только к детям до трех лет и детям с инвалидностью.

Об этом сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

По словам врача, остальные дети с признаками респираторной инфекции или температурой будут направляться в отдельный детский кабинет в инфекционном крыле, где 12 часов в день шесть дней в неделю, без перерыва будут работать врачи и медсестры. У каждого ребенка с температурой будут брать мазок на ПЦР, при необходимости рентген. Специально для этого даже увеличено время работы поликлиники, но как справится с такой нагрузкой лаборатория — непонятно. «Ну вот и все, ресурсы на нуле», — прокомментировала эту ситуацию медработник.

И в таких условиях диктатор вновь возвращает оказание плановой медпомощи и отменяет контроль масочного режима. Все эти неадекватные действия только стимулируют распространение коронавируса, превращая и без того невыносимую работу медиков в настоящий ад.

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