«От нас до центра Минска ближе, чем из Шабанов» 8 20.10.2021, 12:09

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Что происходит в городе-спутнике, где уже сейчас трудно снять хорошую квартиру.

Журналисты realt.by продолжают исследовать города-спутники и едут в самый «логичный» из них. Этот городок располагается ближе всего к столице, до него (а точнее — до станции с гордым названием «Беларусь») ходит современная электричка, рядом с ним находится Минское море и именно в нем 1000 лет назад жили личности, повлиявшие на ход истории всей страны. Конечно же, речь идет о Заславле.

«Раньше жил в многоэтажке на Беды, потом купил дом в Заславле. Доволен»

Доехать до Заславля чрезвычайно просто — автобусы, маршрутки, комфортная швейцарская электричка, ну или 10 минут на автомобиле по трассе на Молодечно. Последнее − наш вариант! Мимо проплывает клуб «Робинсон», ЖК «Пирс», пара заброшенных и уже восстановленных детских лагерей, красавец Гребной канал и все — мы на месте.

Въезжаем в город и оглядываемся. По левую руку от нас − Костел Рождества Пресвятой Девы Марии, расположенный у старой Рыночной площади, по правую — древнее замчище и Спасо-Преображенская церковь, ну, а вокруг — обычная деревня.

Поросшие травой валы разрушенного замка — замечательное место для прогулки в осеннюю погоду. Места тут красивые, ухоженные и абсолютно безлюдные, особенно в будний день. Мы-то погулять не против, но нам некогда.

Едем дальше и попадаем в благоустроенный городской парк. Несколько лет назад Заславль готовили не то к Дожинкам, не то ко Дню славянской письменности, не то еще к какому-то важному празднику, предполагающему реконструкцию и покраску центральной части города. В общем, любимому месту отдыха горожан на улице Советской повезло. Тут проложили дорожки, поставили новые детские «лазилки», облагородили зону отдыха у воды.

Пока малышня отдыхает, пытаемся разговориться с кем-то из родителей. С нами соглашается поговорить молодой папа по имени Антон. Оказывается, он вместе с семьей переехал в Заславль из Минска.

− Я раньше жил в обычной многоэтажке в районе улицы Беды. В какой-то момент мы с семьей решили, что хотим частный дом. В итоге, продали жилье в столице и купили здесь. В Заславле в собственном доме живем уже 6 лет. Дочка уже, можно сказать, местная. По мне так здесь гораздо спокойнее и комфортнее, чем в большом городе. Сады и школы лучше, преподавательский состав качественней. Нам есть с чем сравнить. Вообще, с учреждениями образования тут все хорошо. В Заславле − три сада и три школы. Да, досуга тут маловато. Кружки какие-то есть, но мы возим своего ребенка в Минск. Благо, это недалеко. Работаем с женой тоже в столице. Добираться до работы и обратно никаких проблем. 30 минут — и ты в самом центре. Билет стоит рубль двадцать. Кстати, с утра многие едут и в обратную сторону. Дело в том, что в Заславле расположены Coswiсk и другие производства — на них работает много минчан.

Мы тоже едем в сторону железной дороги. Здесь находится вокзал Заславля под названием «Беларусь». Такое необычное название станция носит с 1926 года. Это связано с пограничным статусом города − в период с 1921 по 1939 год остановка была последней с советской стороны.

«От нас до центра Минска ближе, чем из Шабанов»

Еще в 2015 году «БелНИИПградостроительства» разработал генеральные планы всех городов-спутников Минска. Тогда архитекторы предполагали, что к 2025 году население Заславля может увеличиться с 14 до 23 тысяч человек. Всего тут планировали сдать порядка 2200 квартир. Судя по тому, что мы увидели, реальность пока что отстает от плана. В поисках новых районов переезжаем через «железку».

Интересно, что несмотря на близость к столице, удобную электричку, живописность и прочие плюсы, новое жилье в Заславле почти не строят. Из возведенного − только жилой комплекс «Новый Заславль». Он также находится на Советской улице, к нему мы и заворачиваем.

Всего в комплексе три десятиэтажных панельных дома. В одном 205 квартир, в другом — 130, в третьем — 170. Жилье тут продавалось всем желающим. Среди жильцов — как местные жители, так и минчане, переехавшие в пригород из столицы. На старте стройки квадратный метр стоил тут 850−930 долларов. Сейчас здесь продается отремонтированная «двушка» − она стоит 58,5 тысяч долларов.

Во дворах новостроек днем пусто. Только ветер и машины. К слову, практически все дворовое пространство ЖК превращено в парковку. Игровые площадки вынесены за дома — на обустроенную территорию, которая граничит с частным сектором и заросшим болотом.

Здесь встречаем школьников и мужчину постарше. Он идет в заросли выгуливать собаку.

По дороге останавливаем молодую женщину. Она живет в новостройке с семьей. Родилась и выросла в Заславле.

− В нашем городе все неплохо. Много новых магазинов открылось. Есть «Гиппо», «Белмаркет», много небольших магазинов. В гипермаркете вообще весь город закупается, да и минчане, что на дачи в выходные едут. Плюс рынок в центре — там тоже все есть. Для детей бассейн в школе. Можно съездить в Минск в аквапарк — тут всего несколько минут. Грубо говоря, если взять какой-нибудь спальный район Минска — те же Шабаны, так нам, наверное, до центра ближе, чем им. Вообще, вы сильно нас не рекламируйте, не хотелось бы чтобы сюда ломанулись толпы минчан. Квартиру нормальную уже сейчас сложно снять. Спрос большой, видимо, со стороны молодых семей и работающей молодежи, а нового жилья нет.

Мы едем дальше по Заславлю. Проезжаем городской рынок и заглядываем во дворы пятиэтажек. С внешней стороны все «по-столичному» — окрашенные фасады, сетевые магазины.

А вот во дворах сразу понятно, что ты в пригороде. В центре у лавочки мужички соображают на троих и подзывают знакомую Петровну, чтобы спросить у нее о последних новостях. Рядом косяками бродят довольные коты. Лепота!

Квартиры в старых кварталах стоят дешевле — к примеру, «двушку» в двухэтажном доме с зеленым двором предлагают за 39,9 тысяч долларов. Есть варианты еще дешевле — тоже двухкомнатная квартира, но уже за 30,5 тысяч долларов.

Мы продолжаем колесить по городу и въезжаем на площадь возле Дома культуры. Памятник на ней напоминает об истории взаимоотношений князя Владимира, его жены Рогнеды и их сына Изяслава, в честь которого и был назван город.

Разнообразные многоэтажки, выстроенные, как кажется, без какой-либо системы, быстро заканчиваются. Впереди только тот самый «Гиппо», поле и ряды производств.

Местные советуют нам заглянуть на карьеры. Мол, там лучше, чем на Заславском водохранилище, или на Минском море, как еще называют его минчане. Мы заглядываем — действительно очень красиво.

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