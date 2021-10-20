Эрдоган выступил против нынешней структуры Совбеза ООН 10 20.10.2021, 12:09

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Глава Турции заявил, что «мир больше пяти», намекая на количество постоянных членов.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте Анголы раскритиковал Совет безопасности ООН за право решать судьбу человечества, сообщает турецкое агентство «Анадолу».

По словам турецкого лидера, судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. Как считает Эрдоган, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир и радикально изменяются дипломатия, торговля, международные отношения. Он указал на то, что «мир больше пяти», подразумевая пятерых постоянных членов Совбеза ООН.

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