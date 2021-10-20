В Минске «пропали» 8,5 тысяч пенсионеров 9 20.10.2021, 12:33

23,218

Работающих на заслуженном отдыхе тоже стало заметно меньше.

В Минске продолжает падать число работающих пенсионеров. На 1 сентября на заслуженном отдыхе продолжал трудиться 147 591 человек. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. К примеру, на начало февраля работающих пенсионеров в столице было почти на 20,2 тысячи больше, сообщает zerkalo.io.

Для сравнения: на 1 февраля 2019 года в Минске насчитывалось 175 206 человек, которые трудились на заслуженном отдыхе.

На начало сентября этого года в Минске проживали 466 934 пенсионеров. На заслуженном отдыхе на начало прошлого месяца продолжали трудиться 31,6% от общего числа пенсионеров.

По данным Минтруда, в январе в Минске насчитывалось 475,6 тысячи пенсионеров, а в августе — примерно на 8,5 тысячи меньше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».