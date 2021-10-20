Американская земля вспыхнула под Олегом

Американская земля вспыхнула под Олегом3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 20.10.2021, 12:44
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Казалось бы, российские олигархи давно должны были там все продать.
ФБР пришла с обысками в дом к родственникам российского миллиардера Олега Дерипаски в Вашингтоне. По судебным ордерам, связанным с американскими санкциями.
Если в этой новости что интересно, так то, что лишний раз засвечено для российской публики – путинская «патриотическая» бизнес-элита по-прежнему присутствует не просто в стране НАТО, а в Америке – ключевой стране НАТО. Очередная дискредитация верхушки, демонстрация ее лицемерия.
Казалось бы, давно должны были там все продать и, как в песне поется: «Дом-о-й! Дом-о-ой!» Сюда, в мир традиционных ценностей, военных парадов, расцвета замещения импорта, возрождения державы.
Но нет, сидят в Америке, словно осы на сладком пироге. Затихли. Чего-то ждут. Вот уже и ФБР подошло с вопросами. А они все не снимаются с опасной американской земли, не летят на восток.
Telegram-канал «СерпомПо»