В Баварии на промышленном пустыре нашли 15 килограммов древнеримских монет 1 20.10.2021, 12:57

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Раскопки римского военного лагеря в Аугсбурге

Фото: br.de

Клад веками лежал в гравии старого русла реки.

Археологические изыскания в Аугсбурге начали проводить еще 100 лет назад. Тогда сделали первые серьезные находки: обнаружили детали конской упряжи, монеты и наконечники стрел, а также ювелирные изделия и керамику, что уже в то время считалось сенсацией. Потом исследования на какое-то время прекратились, а недавно работы возобновили, пишет Naked science.

И вот сейчас главный археолог Аугсбурга Себастьян Гайрхос (Sebastian Geirhos) сообщил, что на промышленном пустыре (место, где снесены послевоенные промышленные здания и которое готовят под городскую застройку) обнаружили клад весом более 15 килограммов, состоящий из тысяч серебряных монет. По словам исследователя, монеты можно отнести к I и II векам нашей эры. Клад веками лежал в гравии старого русла реки Вертах. Благодаря работе археологов стало ясно, что Аугсбург — старейшая римская военная база в Баварии.

В 15 году до нашей эры римляне предприняли, наверное, самую масштабную попытку покорить Альпы и окрестные регионы. Ранее им это удавалось с переменным успехом. Можно сказать, в тот период римская военная политика в Германии — это создание систем тылового обеспечения для полномасштабного наступления на земли заальпийских народов. За Альпами жили иллирийские, кельтские, ретийские и винделийские племена. Они были известны своим воинами, чей, мягко говоря, необузданный нрав внушал ужас крестьянам и купцам Северной Италии. Многочисленные дружины местных вождей промышляли разбоем и сильно беспокоили молодую, бурно растущую Римскую империю. Желание римского императора как-то прекратить беспредел вполне объяснимо.

Для кампании 15 года до нашей эры привлекли огромное количество войск. Общее командование осуществляли пасынки императора Октавиана Августа — Тиберий и Друз. Территория современного Аугсбурга была намечена как конечная точка военного маршрута. И, на самом деле, после ряда важных побед Друз привел свои легионы к слиянию рек Вертах и Лех. На этом месте он разбил военный лагерь, но постепенно туда стало стекаться и гражданское население (в том числе для обслуживания нужд легионов). Поселение назвали в честь императора — Августа Винделика (Augusta Vindelicum). Ученые предполагают, что лагерь вмещал несколько тысяч человек.

Постепенно римляне устраивали на новом месте все то, к чему привыкли в империи: рыночную площадь, обрамленную присутственными зданиями, включая здание суда, бани, городскую стену. Такая Августа Винделика уже не была похожа на военный лагерь — это был нормальный город, центр покоренной провинции, а военная база осталась на его окраине. Она была покинута в 15-16 годах нашей эры. Исследователи предполагают, что наводнение на реке Вертах смыло бывший лагерь. Что, кстати, оказалось большой удачей для археологов: ведь оружие и снаряжение оказались засыпаны гравием в русле реки, поэтому сохранились до наших дней.

Таким образом, Альпийский поход Августа привел к основанию одного из старейших городов Германии. Вокруг него довольно быстро построили сеть дорог, главная из которых вела, разумеется, к Риму — Via Claudia Augusta. А спустя несколько сотен лет германские племена алеманнов переправились через Дунай, напали на римлян, разгромили их дома и бани и изгнали людей за Альпы. После чего уничтожили все, что напоминало о Риме. Августа Винделика была переименована в Аугсбург.

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