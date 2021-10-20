Тающая мерзлота: в российской Арктике начались проблемы из-за глобального потепления 1 20.10.2021, 13:16

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Трубопроводов и станции для прокачки нефти и газа могут в скором времени также прийти в негодность.

В российской Арктике из-за глобального потепления начала таять вечная мерзлота. Из-за этого во многих северных регионах, где живут 15 млн россиян, разрушаются дома и инфраструктура, сообщает currenttime.tv.

На этих же территориях добывается 45% полезных ископаемых и находится много трубопроводов и станций для прокачки нефти и газа: эти объекты могут в скором времени также прийти в негодность.

Вечной мерзлотой покрыто две трети территории России. Когда она начинает таять, часто на большой глубине, дома и дороги в прямом смысле начинают уходить из-под ног. Сваи, на которых они стоят, проваливаются, а вместе с фундаментом начинают "гулять" стены и крыша.

"Вот, смотрите, потолок у нас был прямой, теперь под углом. Все выломано", – показывает свой дом Мария Недоступенко, которая живет в Якутске.

Мария и другие жители рассказывают, что дома в Якутске с каждым годом деформируются все сильнее. Стены заваливаются, пол проваливается.

"У нас все течет сюда, под дом. Мерзлота то возвращается, то опускается", – рассказывает Евгений, еще один житель Якутска. На территориях с вечной мерзлотой сегодня живут около 15 миллионов россиян, и многих ожидают те же проблемы, с которыми столкнулись Мария и Евгений.

При освоении Арктики считалось, что температура вечной мерзлоты будет оставаться неизменной, как это происходило в течение тысячи лет до этого. Но уже спустя несколько десятилетий выяснилось, что это не так. Сегодня в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Одно из свидетельств такого потепления – масштабные лесные пожары, которые в последние несколько лет охватили Сибирь и северные регионы, в том числе Якутию.

"Здания стоят на сваях и держатся за счет силы смерзания вечной мерзлоты со сваями этого фундамента. Когда проектировщики строили эти здания, они рассчитывали количество свай и глубину их заложения относительно определенной температуры вечной мерзлоты, – объясняет Алексей Маслаков, старший научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ. – Нарушения этой связи из-за таяния мерзлоты сейчас наблюдаются практически повсеместно. Нет ни одного населенного пункта российской Арктики, где мы бы не нашли разрушенные или деформированные здания".

Егор Дьячковский, житель села Чурапча в 170 километрах от Якутска, говорит, что понятия не имел, что мерзлота может оказаться не такой уж и вечной, когда покупал участок под строительство дома. Когда верхний слой мерзлоты растаял, часть его участка просто провалилась:

"Когда мы взяли участок этот лет пять назад, здесь прямая была. А за пять лет все провалилось, – рассказывает Дьячковский. – Дом мы на сваях делали: тогда 30 сантиметров от земли было. А сейчас метр почти".

Егор уже привез пять грузовиков земли, чтобы заполнить брешь между землей и фундаментом дома. Но земли все равно не хватает. Жители Чурапчи пытаются продавать дома, но покупателей на них нет.

В 90-е годы по этой же причине в Чурапче закрылся аэропорт: снега стали таять, земля – неравномерно опускаться, взлетно-посадочная полоса превратилась в неровное поле из курганов. Ученые говорят, что район аэропорта может скоро превратиться в озеро.

Проваливающиеся дороги и покосившиеся дома – не единственные проблемы северных районов, которые принесет им глобальное потепление. Сегодня в Арктической зоне, в зоне распространения вечной мерзлоты, добывается 45% всех полезных ископаемых России, в том числе – нефть и газ. Если мерзлота начнет таять, вся инфраструктура, которую строили для добычи и транспортировки этих природных ресурсов, будет нуждаться в поддержке, чтобы не возникало аварий, подчеркивает Михаил Железняк, директор Института мерзлотоведения России.

"При нынешних темпах потепления, если они сохранятся до 2050 года, ущерб по Арктике будет оцениваться в 5-7 триллионов рублей – это только за счет тех конструкций, которые существуют, – предупреждает он. – А мы планируем что-то еще строить – он будет еще больше".

Помимо разрушения домов и инфраструктуры, тающий лед может принести людям также новые болезни, возбудители которых были заморожены в течение тысячелетий, предупреждают ученые.

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