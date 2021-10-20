Наталья Радина высказалась об условиях победы 3 20.10.2021, 13:22

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Наталья Радина

Фото: charter97.org

Забастовка – это как раз тот способ, который может подействовать и помочь.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина верит в забастовку рабочих, она верит в свой народ.

Ведь нельзя даже представить, что можно европейскому народу долго терпеть бесчеловечные условия жизни, навязанные кучкой мерзопокасных самозванцев, заявила Наталья Радина в комментарии «Радыё Рацыя»:

«Санкции, конечно, действуют, мы очень рады, что они наконец введены против режима Лукашенко, но необходимо также продолжать давление на режим внутри страны.

И забастовка – это как раз тот способ, который в нынешних условиях, условиях репрессий со стороны государства, может подействовать и помочь. Потому что людям предлагается остаться дома, не ходить на работу, тем самым показать этому режиму, кто главный в этой стране. А это – люди».

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