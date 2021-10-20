Литва и Польша соединили свои газопроводы 1 20.10.2021, 14:04

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В следующем году газ начнет циркулировать между странами.

В рамках прокладки магистрального газопровода (GIPL) между Литвой и Польшей сварен так называемый "золотой шов", который соединяет системы передачи газа двух стран.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Литовская компания Amber Grid заявила, что во время реализации проекта в Литве было выполнено 95% строительных работ.

Нужно завершить работы по оборудованию и проверки трубопровода. В следующем году газ начнет циркулировать между странами.

22 октября министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский посетят газопровод на литовско-польской границе.

Общая протяженность трубы составляет 508 км, из них 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.

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