Полный дауншифтинг до водки, трактора и хоккея 1 20.10.2021, 14:14

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Внутри хунты все меньше понимания, что делать.

Главный «вирусолог» так ничего и не понял. Хунтеныши пытались вывести тренд борьбы с ковидом, который косит людей целыми семьями, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Масочный режим, появление Пиневича в маске в эфире госТВ, проверки соблюдения масочного режима, премии за вакцинацию – в системе явно поняли, с чем столкнулись и пытались аккуратно отказаться от «прогрессивного» способа лечения от хунты («ай, само пройдет») и перейти к европейским методикам.

Однако вчера состоялось сборище у главного «вирусолога» – и вся эта работа насмарку. Полный дауншифтинг до водки, трактора и хоккея.

Во-первых, почти все снова без масок. Во-вторых, из отверстия в голове вирусолога лилась полнейшая дичь. И про то, что вакцинация необязательная, и про коронофэйки, и что плановое лечение нужно возобновить. «Вируслог» забыл только сказать, что им будет заниматься. Потому что врачей нет от слова совсем.

Был отчитан Кубраков за рейды с проверкой масочного режима (жалоб, на которые, к слову, за вчера не было). Очевидно, что Кубраков не сам по себе принимал решение о таких рейдах, решение явно было согласовано. И такая публичная порка говорит только о том, что у системы все меньше понимания, что же делать.

Кубраков, может, и готов выслуживаться дальше, но не понимает, что ему сделать, чтобы остаться любимой женой. Это еще одно подтверждение тезиса Ника, что вертикаль уже не вертикаль. Нет понимания, не цели, нет идеологии. Нет ничего, кроме желания держаться за власть почерневшими пальцами.

Была унижена Кочанова, которая пытались организовать контроль за теми, кто приходит к синепалу. Ее не жалко, но бравада и напускная смелость (будучи вдоль и поперек вакцинированным – можно позволить) в Кремле может быть считана как еще один укол в сторону сочинского бункера.

Получил и Пиневич, областные начальники. В общем, нарратив ясен – виноваты все, кроме главного вирусолога. Но на самом деле этим совещанием он еще раз опроверг все заявления Массандры и мысли из фильмов про переворот страницы – никаких лечением ковида синепал никогда не занимался. И сейчас не будет.

«Вирусолог» очевидно пошел вразнос. Он так и не понял, что закат его карьеры как раз и начался с ковида. Именно тогда он окончательно потерял доверие белорусов. И сейчас эта трещина становится только больше. Вместо того, чтобы выйти и покаяться за десятки тысяч избыточных смертей, он по-прежнему пытается строить из себя «терминатора». В то время, когда в больницах нет мест, когда врачам приходится выбирать, кому дать кислород, и когда в городах заканчиваются гробы.

Рецепт здесь один. Носи маску и прививайся, если ты против Лукашенко. Только это сейчас может спасти.

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