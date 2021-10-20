Глава МИД Украины призвал Лаврова перестать прятаться 1 20.10.2021, 14:16

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Дмитрий Кулеба

фото: pravda.com.ua

Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления представителя Кремля о встречах в нормандском формате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал российского коллегу Сергея Лаврова перестать прятаться и сесть за стол переговоров. Об этом он сказал в среду, 20 октября, сообщает korrespondent.net.

Он прокомментировал заявлени Лаврова, назвавшего инициативы Украины по урегулированию конфликта на Донбассе "потоком сознания" и "фантазиями".

"Я напомню, что Владимир Путин в последнем разговоре с президентом Франции и канцлером Германии пообещал им встречу министров Нормандского формата. Французский министр готов. Немецкий министр готов. Я тоже готов на эту встречу, и мы настроены конструктивно. А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова - это просто плевок в лицо Франции и Германии", - сказал Кулеба.

Он отметил, что есть договоренность о встрече министров для подготовки нормандского саммита.

"В то же время, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств нормандского формата. Я призываю своего российского визави перестать от нас прятаться, набраться мужества и сесть за стол переговоров", - заявил Кулеба.

Напомним, накануне Лавров также заявил, что против расширения нормандского формата за счет США выступили его участники Германия и Франция. Это было еще при президенте Бараке Обаме.

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