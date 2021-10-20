«Чиновники ждут, кто будет следующим» 20.10.2021, 14:19

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Государственная система в Беларуси не просто барахлит, она на грани краха.

Сегодня стачком ОАО «Беларуськалия» опубликовал серию постов о задержании руководства солигорского ООО «Рудгормаш», в частности — директора Геннадия Кубанского, пишет Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

Что же замечательного в этой новости? Да то, что это хороший друг генерального директора ОАО «Беларуськалий» Головатого, который является крестным отцом одного из внуков синепалого, а также членом так называемого совета Республики.

Про то, какие схемы крутили эти друзья, мы писать не будем. Мы обратим внимание на то, что режимчику, на который санкции не влияют, денюжек не хватает, они резко открыли глаза на делишки, на которые раньше закрывали. Теперь каждый коррумпированный чиновник и руководитель сидит и ждет, кто будет следующим.

Это все говорит о том, что система не просто барахлит, она на грани краха. И только от нас зависит, останемся мы после всего этого на руинах или сможем сохранить то, что имеем. Прорядим ли мы народ Беларуси короновирусом или нет. Только нам под силу это решить!

Подготавливайте продуктовые запасы, заготавливайте финансовую подушку. Все вместе готовимся остаться дома.

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