Диетолог назвал важные продукты для укрепления костей 20.10.2021, 14:26

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Некоторые из них также помогут справиться с осенней депрессией

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург призвал употреблять больше продуктов с содержанием кальция и витамина D для укрепления костей.

Как пояснил специалист, для восполнения дефицита витамина D в организме подойдут морская рыба, особенно жирная — скумбрия или сельдь, яичные желтки и молочные продукты.

Для того чтобы витамин D хорошо усваивался, необходим и витамин С — аскорбиновая кислота. Для этого нужно есть цитрусовые. Гинзбург отметил, что также стоит заботиться об уровне железа и кремния, которые тоже способствуют усвоению витамина D. Обычно это животные продукты: мясо, рыба, а также крупы и бобовые.

Кстати, витамин D также поможет справиться с осенней хандрой. Порой осенний упадок сил свидетельствует о его недостатке.

Кальций необходим для укрепления костной ткани, подчеркнул Гинзбург.

«Кальций — это, конечно же, в первую очередь молочные продукты. Во вторую — листовые овощи типа капусты. Ну и, в-третьих, еще называют рыбные консервы с разваренными косточками», — рассказал он в беседе с «Москвой 24» в среду, 20 октября.

Как пояснил врач, для укрепления костей достаточно двух порций молока или кисломолочных продуктов, творога, сыра. Морскую рыбу следует есть хотя бы 3–4 порции в неделю, пишет сайт kp.ru.

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