Историк: Из-за новых учебников конфликты неизбежны как среди детей, так и среди учителей 20.10.2021, 14:28

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К чему может привести оголтелая пропаганда в белорусских школах.

Пересказ истории пропагандистами может разделить белорусское общество и привести к печальным последствиям, считает кандидат исторических наук Нина Скепьян.

— Безусловно, это приводит к конфронтации общества. Когда уже нет разделения на оттенки, а есть только черное и белое. Это видно по риторике государственных медиа, по риторике некоторых оппозиционных каналов. Они имеют острую эмоциональную окраску, — отметила ученая в эфире «Еврорадио». — В ближайшей перспективе это разделит людей на лагеря, потому что те, кто придерживается демократических ценностей и верят в историческую символику, будут возмущены, например, тем, что написано в новых учебниках по истории. Причем конфликты неизбежны как среди детей, так и среди учителей.

Тут может сыграть роль простой человеческий фактор, как надолго у людей хватит терпения оставаться сдержанными. То, что происходит в Беларуси, показывает, что напряжение в обществе очень сильное. И будет достаточно чего-то совсем небольшого, чтобы все вспыхнуло и взорвалось.

Тем не менее, истории уже известны примеры репрессий в науке и жесткой пропаганды, которые не смогли скрыть реальные факты.

— Но в долгосрочной песпективе все встанет на свои места. Во времена Советского господства, когда тоже был диктат репрессий, когда история была, как наука, пропагандистская, советская историческая школа смогла сохранить выдающихся ученых.

Белорусская историческая школа из-за того, что политической наукой заниматься было запрещено, продолжала заниматься историей Беларуси через экономическую историю.

Здесь важно то, что, когда ты приходишь в науку и видишь первоисточники, при наличии критического подхода и умении анализировать, все становится на свои места, — говорит ученая.

Несмотря на то, что сейчас многими искажения истории воспринимаются остро и неприемлемо, в будущем, по ее мнению, будут проведены качественные исследования.

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