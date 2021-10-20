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У журналистов «Новага часу» проходят обыски

  • 20.10.2021, 14:44
У журналистов «Новага часу» проходят обыски

Главного редактора забрали в СК.

Стало известно, что главреда издания «Новы час» Оксанау Колб забрали в СК. У заместителя редактора, журналиста Сергея Пульши, прошел обыск, сообщает БАЖ.

Вчера дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева также прошел обыск. Была изъята вся техника. В августе сообщалось, что последняя республиканская независимая газета «Новы час» больше не будет выходить в печатном виде. Все типографии отказались ее печатать.

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