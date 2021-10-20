Путин согласился объявить в России нерабочие дни с 30 октября 2 20.10.2021, 15:22

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Фото: Shutterstock

В некоторых регионах такую меру могут ввести досрочно.

Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в России нового периода нерабочих дней в связи с пандемией COVID-19, сообщает РБК.

В числе других предложений Голиковой было:

Разрешить допуск на отдельные объекты (в том числе на рабочие места) исключительно для вакцинированных и переболевших коронавирусом при предъявлении QR-кода;

перевести на месяц на самоизоляцию невакцинированных и не переболевших коронавирусом лиц старше 60 лет.

На совещании Голикова также предложила гражданам воздержаться от поездок в другие регионы.

В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.

19 октября вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни в период с 30 октября по 7 ноября для предотвращения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, в некоторых регионах ввести такую меру можно начиная с 23 октября.

Путин также сказал главам регионов, что они могут установить нерабочие дни досрочно — не дожидаясь 30 октября.

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