Ученые нашли вавилонскую инструкцию по избавлению от призрака 20.10.2021, 15:29

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Артефакту около 3500 лет.

Куратор Ближневосточного отдела Британского музея Ирвинг Финкель нашел в архиве учреждения глиняную табличку возрастом около 3500 лет, сообщает nv.ua.

На артефакте, как он утверждает, есть древнейшее известное человечеству изображение призрака и очень подробное описание ритуала по его изгнанию.

Во всяком случае, это самый старый из известных рисунков призрака. Тонкая линия, вырезанная на обратной стороне вавилонской таблички возрастом 3500 лет, изображает привязанного за запястья мужчину, которого женщина ведет в загробную жизнь. Это иллюстрация к надписи на лицевой стороне, которая объясняет, как избавиться от призрака, который привязался к кому-то и не отпускает, потому что отчаянно нуждается в любви.

Табличка была приобретена Британским музеем в 19 веке. Половина ее отсутствует, а клинопись изначально была переведена неправильно, поэтому она считалась ничем не примечательной и никогда не выставлялась. Никто даже не заметил фигур на тыльной стророне, потому что они настолько тусклые, что их можно увидеть только при ярком свете, если смотреть прямо над ними.

Доктор Ирвинг Финкель, куратор ближневосточного отдела Британского музея, сказал, что «совершенно потрясающий предмет из древности» до сих пор оставался незамеченным.

«Очевидно, это мужской призрак, и он несчастен. Можете представить себе, как высокое, худое, бородатое привидение слоняется по дому и беспокоит людей. Согласно окончательному анализу таблички, призраку нужен был любимый человек. Что было до этого, представить сложно. Быть может, кто-то кричал: „О боже, дядя Генри вернулся!“ Может, этот „дядя Генри“ потерял трех жен. Окончательный анализ заключался в том, что призраку нужна была любовь», — сказал он.

«То, что кто-то думает, что может избавиться от призрака, предоставив ему сексуального партнера, довольно комично», — добавил Финкель.

В сохранившемся тексте говорится, что для избавления дома от беспокойного призрака необходимо найти ему проводника, который уведет его в «мир загробного блаженства». Ритуал включает в себя изготовление фигурок мужчины и женщины. Они снабжаются одеждой, дорожными принадлежностями, мебелью, едой и украшениями.

«С восходом солнца, встав лицом по направлению к светилу, устанавливаете две сердоликовые емкости с пивом. Вы ставите на место специальный сосуд и ставите кадило из можжевельника. Вы опускаете занавес, как у прорицателя. Вы складываете фигурки вместе с их снаряжением и устанавливаете их на место и говорите следующее: Шамаш…». Текст заканчивается предупреждением: «Не оглядывайся!», — рассказал Ирвинг Финкель.

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