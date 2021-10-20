Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному

Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному1
- 20.10.2021, 15:35
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Это главная награда Евросоюза в области прав человека.
Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщают два источника "Радио Свобода", знакомых с обсуждением награды. Официальное объявление победителя состоится позднее 20 ноября.
Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".
Напомним, премию Сахарова за 2020 год вручили представителям демократической оппозиции Беларуси.