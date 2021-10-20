Юлия Сливко: У нас всегда есть выбор 20.10.2021, 15:42

Юлия Сливко

Дружно не выйдя на работу, белорусы изменят свою жизнь к лучшему.

«Стачка – единственный метод избавиться от диктатуры без крови. Дружно не выйти на работу, и это будет смертельная петля на шее диктатора. Преодолеть страх в один момент, чтобы жить без страха всегда, как живут в цивилизованных странах», — заявила председатель стачкома «Гроднопромстроя» Юлия Сливко, сообщает «Радыё Рацыя».

«У нас есть всегда выбор: или быть рабом, или бастовать, защищать свои права и себя. Потому что забастовка — единственный мирный путь к победе и к свержению диктатора. Забастовка - это то, что они могут сделать здесь и сейчас», — заявила Юлия Сливко на акции белорусов Варшавы.

По словам белорусов Варшавы, они регулярно будут выходить на акции, чтобы показать свою солидарность с соотечественниками и донести мысль, что только из-за забастовки наша жизнь изменится к лучшему.

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