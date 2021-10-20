Аналитик: У больших «шишек» в погонах нет чувства безопасности 4 20.10.2021, 15:45

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Силовики, которые спрятали лица, боятся ответственности при смене власти.

Белорусский политический аналитик, который хочет остаться анонимным, прокомментировал «Белсату» совещание с Лукашенко, на котором «заблюрили» лица силовиков:

«То, что силовики в Беларуси скрываются, – это признак закрытости системы, ее отгороженности от общества, – считает аналитик. – Во-первых, нет чувства безопасности ни у гражданского руководства, ни у «больших шишек в погонах». Хотя утверждают из каждого утюга, что «победили этих змагароў», они продолжают чувствовать себя как на войне. Отсюда это желание спрятаться в какой-то окоп, спрятаться за маской или балакловой, на всех уровнях во всех силовых ведомствах.

Второй момент – в том, что за последние полтора года каста силовиков себя крайне дискредитировала брутальностью, жестью в отношении политических противников. За это время стало известно о многих случаях пыток, издевательств, преступлений – и дискредитации силовиков способствуют сливы хакеров – мы узнаем, что это была целенаправленная политика».

По мнению аналитика, «светить свою принадлежность к этой касте – как-то не комильфо». Возможно, у кого-то есть моральные соображения: опасения, что косо будут смотреть коллеги или жена, или дети будут в школе сталкиваться с неприязненным отношением.

«Еще одно соображение, которое заставляет скрывать лица, – боятся эти люди ответственности при смене власти», – добавляет аналитик.

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